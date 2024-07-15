"Бахвальство и наглость". Зачем глава ГУР Украины рассказал о покушениях на Путина

Есть связь между покушением на Трампа и попыткой ГУР устранить президента России?

15 июля 2024, 06:15, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Широко обсуждаемое покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа заставило многих ведущих политиков мира задуматься о собственной безопасности. Более того, происшествие в Пенсильвании побуждает по-новому посмотреть на скандальное заявление главы ГУР Буданова* о попытках Киева убить Владимира Путина.

Amic.ru обратил внимание на некоторые подробности высказывания начальника украинской разведки, а также оценил их правдоподобность и последствия.

На деньги Вашингтона

Как известно, 13 июля начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил в интервью изданию NV, что его служба занималась организацией покушений на президента РФ Владимира Путина.

Отвечая на вопрос о том, устраивало ли ГУР покушения на жизнь российского лидера, Буданов заявил: "Они были, но, как видите, тоже пока неудачны".

Он также упомянул о воспоминаниях своей бабушки, рассказывавшей о днях, когда Советский Союз узнал о кончине Иосифа Сталина. По ее словам, многим людям в ту пору казалось, что обрушился весь их мир. Очевидно, что начальник украинской разведки пытался обосновать организацию попыток "дотянуться" до Путина. По его словам, россияне очень опасаются потери главы государства, поскольку считают его гарантом своей "жизненной стабильности".

На будановское заявление отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметившая в своем телеграм-канале, что предполагаемый теракт готовился при поддержке из-за пределов Украины.

"Вчера один из главарей киевского режима Буданов* открыто признался, что украинская разведка готовила покушения на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы", – написала Захарова.

Она также прокомментировала высказывания Роберта Кеннеди – младшего о том, что спецслужбы США не способны защитить ведущих политиков страны. По ее мнению, над этим должны задуматься "все те, кто голосуют в США за поставки Зеленскому оружия". На эти средства, считает представитель российского МИД, следует "профинансировать американскую полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США".

Мария Захарова выразила убеждение, что на американские деньги создана "машина убийств, подрывов, уничтожений, терактов, как в отношении политических фигур, так и в отношении гражданского населения". Она считает, что США следует "инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентам, странам и народам, спонсированию терроризма".

"Колокол звонит уже по Вашингтону!" – заключила представитель внешнеполитического ведомства России.

Лавры Канариса не дают покоя

Президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", полковник в отставке Сергей Гончаров напоминает, что с 2014 года США и их западные союзники резко активизировали свою антироссийскую деятельность.

"Ничего удивительного нет, что на американские деньги кто-то что-то готовит. И Буданов* не скрывает, что на эти средства его агентура и наемники что-то пытались осуществить. Но при работе службы безопасности нашего президента, ФСО, а я немного знаю эту систему, все их потуги просто нереальны", – заявил он amic.ru.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос телеграм-канала Shot, оценил уровень безопасности главы государства.

"Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне", – заверил он.

Член Совета Федерации, зампред комитета по международным делам Андрей Климов охарактеризовал слова Буданова* как обсуждение убийства человека.

"Если бы у них была возможность реализовать такое преступление, они бы это сделали, не задумываясь. Видимо, они такие возможности ищут. Вопрос в другом: почему они именно сейчас об этом публично говорят?" – заявил он "Ленте". По его словам, киевские политики не настолько наивны, "чтобы таким образом запугать нашего главу государства". "Очевидно, они кому-то какие-то вещи сигналят", – предположил сенатор.

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев скептически воспринял высказывания руководителя ГУР.

"Чего бы ни врал Буданов*, который, между прочим, еще в прошлом году обещал гулять по ялтинской набережной, ясно, что для украинских спецслужб было бы ошеломительным успехом покушение на нашего президента", – заявил он news.ru.

По словам Журавлева, подобные признания – "все равно что клеймо "террорист", которое Буданов* сам себе ставит на лоб".

"Еще один шаг к тому, чтобы и мы, наконец, признали Украину террористическим государством, – заметил депутат.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил тому же изданию, что глава украинской разведки может повторить судьбу нацистского адмирала Канариса, который был повешен в 1945 году гитлеровским режимом за государственную измену.

"Человек, руководящий, как он говорит, эффективной спецслужбой, может очень плохо закончить. То он кораблики собирает, то он про покушения на Путина... Можно договориться и до более серьезных моментов. Это лицо непомерных амбиций и хвастовства. Лавры нациста Канариса не дают покоя", – считает Дандыкин.

"Наша система охраны лучше"

Сергей Гончаров заявляет, что слова Буданова* выдают бахвальство, попытку повысить реноме своей структуры и даже некоторую наглость, при этом методы работы украинских спецслужб не выдерживают никакой критики:

"Как еще можно назвать попытку почти открыто завербовать человека, склоняя его угнать наш самолет, способный нести ядерное оружие?! Или по телефону нанимают человека с целью взорвать наш авианосец. Нормальная спецслужба никогда так работать не станет! Возможно, это в какой-то степени агония, поскольку дела на фронте у них действительно идут неважно".

Писатель и журналист Марина Юденич в своем телеграм-канале связала подготовку разведкой Украины покушений на президента РФ и стрельбу на митинге в Пенсильвании: "Буданов* намедни сетовал, что покушения на Путина провалились, а с Трампом у него почти получилось, да?"

"А так-то да, старая американская традиция: когда политтехнологии бессильны, в дело вступает Ли Харви Освальд", – сделала вывод Юденич.

Сергей Гончаров предостерегает от излишней демонизации украинских спецслужб:

"У нас почему-то многие неприятные события наша пропагандистская машина стала приписывать, прямо или косвенно, украинским спецслужбам. Я категорически против, чтобы делать из них какого-то всесильного монстра. В свое время пытались привязать их к попытке убийства словацкого премьера Фицо, теперь к покушению на Трампа, даже навести какие-то логические мосты. Все гораздо сложнее. Тем более что в США хватает своих неуравновешенных людей с оружием".

Собеседник также сравнил работу служб безопасности первых лиц в РФ и США:

"Я был в Соединенных Штатах, знакомился в некоторой степени, как там все поставлено, и могу сделать вывод, что наша система охраны первых лиц существенно отличается от той, что действует в других странах. Причем отличается в лучшую сторону".

Стоит напомнить, что в 2022 году британское издание The Sun утверждало, что в Москве на пути следования кортежа Владимира Путина прогремел взрыв. Однако позднее Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

Кстати, в мае 2022-го тот же Буданов* в интервью изданию "Украинская правда" заявил, что "примерно два месяца назад" некие "представители Кавказа" попытались совершить покушение на президента РФ. Однако попытка "была неудачной", поэтому огласки не получила.

В ночь с 2 на 3 мая 2023-го по кремлевской резиденции Путина был нанесен удар БПЛА. Однако нападение было отражено при помощи средств РЭБ. После этого система безопасности в Кремле была значительно усилена. Правда, украинский президент Зеленский опроверг организацию нападения, заявив, что его военные "не запускали никаких беспилотников".

* Росфинмониторинг внес Кирилла Буданова в перечень террористов и экстремистов