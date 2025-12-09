Бараки у пл. Спартака в Барнауле могут снести ради гостиницы или ресторана

Эти дома расположены на территории туристического кластера

09 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Дом по ул. Пушкина, 51 / Фото: 2ГИС

На месте старых "бараков" в Барнауле по улицам Пушкина, 51, и Льва Толстого, 13, могут появиться другие здания. Об этом заявил Аркадий Вахлов, владелец земельных участков, на которых эти объекты находятся, пишет "Алтайская недвижимость".

По словам предпринимателя, на месте дома по ул. Пушкина может быть построена гостиница-апартаменты, в том числе для студентов, с кафе или рестораном на первом этаже.

«В любом случае это будет что-то красивое и аутентичное, хорошо вписывающееся в историческое окружение», – сказал Вахлов.

По информации "Толка", на ул. Пушкина, 51, находится ветхое деревянное здание второй половины XIX века, исторически принадлежавшее Царской Администрации, но не являющееся памятником архитектуры. По данным сервиса 2ГИС, там сейчас находятся интим-магазин, клуб аргентинского танго и парикмахерская.

Предприниматель намерен провести редевелопмент. Для этого ему нужно изменить назначение земельных участков, на которых находятся упомянутые здания. А эти участки входят в туристско-рекреационный кластер "Барнаул – горнозаводской город".

Соответствующее заявление уже подано в городской комитет по строительству, назначены публичные слушания. Проект будет опубликован 12 декабря и станет известно, какие изменения могут ждать территорию. Но окончательное решение примет градсовет.

В ноябре стало известно о планах по продаже территории рядом с площадью Спартака. Размеры и характеристики позволяют построить здесь административное или коммерческое здание, но с учетом ряда ограничений, поскольку участок окружен историческими объектами.