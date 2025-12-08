Власти Барнаула обсудили развитие Сереброплавильного завода и инфраструктуры центра города

В рамках концепции развития территории завода ведется подготовка к реконструкции объектов

08 декабря 2025, 20:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле обсудили развитие центральной части города и будущую реконструкцию территории Сереброплавильного завода. На совещании под руководством Вячеслава Франка представители мэрии и ресурсных организаций доложили о ходе подготовки проектной документации, необходимости модернизации коммунальной инфраструктуры и планах по строительству набережной реки Барнаулки. В обсуждении участвовали директор ООО "Первый" Евгений Ракшин, генеральный директор ООО "Барнаульский водоканал" Андрей Полюго, заместители главы администрации и руководители профильных комитетов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Евгений Ракшин сообщил, что в рамках концепции развития территории Барнаульского сереброплавильного завода компания "Матч" ведет подготовку к реконструкции объектов. На площадке уже проведены археологические и исторические изыскания, выполнено техническое обследование зданий, запланировано усиление фундаментов сохранившихся строений, завершена очистка территории от пристроев советского периода. Продолжается прохождение экспертизы проекта. Он также подчеркнул, что дальнейшая реализация инициативы требует создания и реконструкции коммунальной и энергетической инфраструктуры.

Председатель комитета по энергоресурсам и газификации Андрей Крюков сообщил, что для обеспечения водоснабжения территории Сереброплавильного завода запланирована реконструкция водопроводных сетей от переулка Зайчанского до улицы Промышленной. Сейчас проходят конкурсные процедуры для выбора подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ.

На реализацию этого направления предусмотрено более 1,3 млрд рублей средств казначейских инфраструктурных кредитов. В дальнейшем планируется реконструкция существующего коллектора, который проходит по территории Сереброплавильного завода, парка "Центральный" и улицы Мало-Тобольской. Работа в этом направлении ведется комитетом совместно с ООО "Барнаульский водоканал".

Председатель комитета по благоустройству Петр Воронков сообщил, что для организации отвода поверхностных стоков по улице Ползунова и проспекту Социалистическому требуется строительство новой ливневой канализации и очистных сооружений. По его словам, это позволит принять ливневые стоки с прилегающих к территории Сереброплавильного завода улиц – Гоголя, Пушкина, Ползунова и проспекта Красноармейского.

Начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства Светлана Чаузова сообщила о ходе реализации проекта набережной реки Барнаулки протяженностью 1,2 км – от проспекта Красноармейского до улицы Горького. Она напомнила, что территория разделена на три участка, и один из них – от проспекта Социалистического до проспекта Красноармейского – расположен в зоне объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс зданий и сооружений Сереброплавильного завода".

«По этому участку необходимо будет выполнить проектирование с последующим прохождением проверки проектной документации в Главгосэкспертизе России», – пояснила руководитель управления.

Глава города Вячеслав Франк подчеркнул, что реализация перечисленных инфраструктурных проектов имеет ключевое значение для развития центральной части Барнаула. По его словам, работы повысят надежность коммунальных сетей, создадут возможности для подключения новых абонентов и помогут сохранить объекты архитектурного наследия в историческом центре.

По итогам совещания Вячеслав Франк поручил заместителям главы администрации и руководителям профильных комитетов детально проработать все озвученные вопросы и продолжить координацию по каждому направлению.

Напомним, Сереброплавильный завод – это историческое градообразующее предприятие, которое работало в Барнауле с 1744 по 1893 год. Здания имеют статус памятника градостроительства и архитектуры федерального значения. Он включает 17 объектов и занимает территорию 7,5 гектара. В 1942 году там размещалась эвакуированная из Гомельской области спичечная фабрика, которая проработала до конца 1990-х годов. Поэтому многие называют это место "Спичкой".

Ранее сообщалось, что в 2024 году стало известно о подключении к проекту КБ "Стрелка" для разработки общей концепции и архитектурного бюро "Люди Архитектс" для проработки планировочных решений.

А основным арендатором территории комплекса Сереброплавильного завода после реконструкции может стать новосибирская сеть супермаркетов "Добрянка", известная своим фокусом на русскую кухню.