Барнаульские энергетики ко Дню Победы украшают подстанции города в патриотическом стиле

Иллюстрации будут напоминать барнаульцам о великих подвигах предков

24 апреля 2025, 17:30, ИА Амител

Фото: bges.ru

В середине апреля 2025 года Барнаульская горэлектросеть (БГЭС) по согласованию с мэрией и Барнаульской сетевой компанией начала работы по тематическому оформлению десяти трансформаторных подстанций и распределительных пунктов города ко Дню Победы. Об этом рассказали в пресс-службе горэлектросети.

"Главные цели проекта, приуроченного к 80-летнему юбилею Победы, – это, конечно, укрепление исторической памяти и способствование патриотическому воспитанию населения. Крайне важно, чтобы люди помнили о великих подвигах наших предков не только один день в году. А красочные иллюстрации о героизме и отваге русского народа на подстанциях будут напоминать об этом постоянно", – сообщили эксперты Горэлектросети.

Для оформления энергетики выбрали подстанции во всех районах города. К проекту привлекли двух известных художников: Евгения Алёхина и Анатолия Капитонова.

Евгений известен своей портретной графикой далеко за пределами Алтайского края – он работал во многих городах России и в Европе. Анатолий же отметился яркими проектами в черте краевой столицы. Например, ко Дню Победы художник расписывал трамваи, украшал кофейни и отели. "Фруктовые" бетономешалки, курсирующие по городу, тоже его работа.

Одним из ключевых объектов патриотического проекта БГЭС стала подстанция на улице Молодежной – она весьма крупная и расположена на студенческом "пятаке". Ее расписывает Евгений Алёхин.

"Для меня опыт работы с подстанциями – в принципе новый. И я очень рад, что при оформлении этих объектов мне, наконец, удалось задействовать метод деконструкции, когда целый рисунок складывается из огромного количества мелких графических деталей", – рассказал художник.

Работа по оформлению подстанции состоит из нескольких этапов. Первый – разметка будущего рисунка. Она делается исключительно в темное время суток. Для этого ставят проектор, который транслирует макет эскиза на стенах объекта, пока художник вручную обводит границы элементов.

Работа по разметке / Фото: bges.ru

Второй этап, в свою очередь, заключается в "заливке" каждого элемента.

По словам Алёхина, на один "квадрат" подстанции в среднем приходится два-три баллона краски. Подстанция на улице Молодежной – одна из самых больших, поэтому на нее потребовалось около 200 баллонов.

Второй из наиболее ключевых объектов – подстанция в сквере на проспекте Ленина, которая стоит за Художественным музеем. Ее украшает Анатолий Капитонов. Он признался, что в проектах такого размаха участвовать ему приходилось нечасто. Сейчас же художник испытывает удовольствие.

"Этот проект для меня значит многое, поскольку приятно стать частью чего-то большого, тем более в преддверии такого важного праздника. За время моей работы с подстанциями было много случаев, когда проходящие мимо люди кричали слова благодарности. Чувства невероятные, конечно. Да и опыт, безусловно, новый и полезный для меня. Интересно, что при оформлении подстанций я продуктивно взаимодействую с подразделениями такой крупной компании: аварийные бригады, например, в любое необходимое время приезжали и помогали мне оградить объект лентой, запитать проектор", – поделился он.

Художник убежден, что подобные проекты нужны Барнаулу, поскольку они всегда будут местами притяжения горожан, а "вокруг них и территории будут постепенно облагораживаться".

Оба автора одновременно работают со своими объектами. И хоть погода в последние дни вносит заметные коррективы, периодически заставляя останавливаться, все подстанции будут готовы к 7 мая.

Барнаульцы уже могут оценить расписанные электросетевые объекты на ул. Сухэ-Батора, 22а, пр. Ленина, 90а и ул. Петра Сухова, 36. Вскоре тематическое оформление будет выполнено и на остальных подстанциях и распределительных пунктах: на ул. Папанинцев, 125а, пр. Красноармейском, 57б, ул. Антона Петрова, 219в, пр. Социалистическом, 128в, Антона Петрова, 218б, ул. Энтузиастов, 28г, ул. Молодежной, 15.