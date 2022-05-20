Дополнительный маршрут трамвая будет работать во время «Ночи музеев» в Барнауле

В Барнауле на время проведения акции «Ночь музеев» будет работать дополнительный маршрут трамвая, сообщили в мэрии.

Пассажиров будут перевозить пятью вагонами по спецмаршруту ст. Докучаево — ул. Попова — ул. А. Петрова — ул. С. Армии — пр. Строителей — ул. Челюскинцев — пл. Свободы. Работать он будет в ночь с 21 на 22 мая с 22:50 до 02:03. Интервал движения — 20 минут.

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