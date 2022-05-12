Призраки, голограммы и фейерверк. Как на Алтае пройдет «Музейная ночь 2022»?

Ежегодная всероссийская акция «Музейная ночь» пройдёт в 2022 году 21 мая. В Алтайском крае и Барнауле она состоится в очном формате, без серьёзных ковидных ограничений. Музеи ждут сотни гостей и приготовили разнообразные программы. Так, можно будет увидеть голограммы героев Шукшина и стать свидетелем паранормальных явлений в Алтайском краеведческом музее. О том, чего именно ждать барнаульцам и жителям Алтайского края от «Музейной ночи 2022» и почему её никак нельзя пропустить, рассказали организаторы этого события вместе с министром культуры региона Еленой Безруковой на пресс-конференции 11 мая.

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Экскурсии по улицам города

Ночные путешествия по музеям в Алтайском крае стартуют в 18 часов 21 мая и будут продолжаться до двух часов ночи 22 мая. В 2022 году «Музейная ночь» посвящена сразу нескольким событиям. Это международный день музеев, столетие образования Советского Союза, 85-летие со дня образования Алтайского края, 90-летие поэта Роберта Рождественского, Год культурного наследия народов России и Год десятилетия детства. В общем, знаменательных дат — масса.

Церемония открытия пройдёт на пешеходной улице Мало-Тобольской. К празднику она будет украшена, отмечают организаторы, для любителей селфи здесь оборудуют специальные фотозоны. После торжественного открытия сотрудники городских музеев наберут пешеходные группы и поведут их в свои локации. В ходе прогулки участникам расскажут об истории тех улиц, по которым пойдёт группа.

Без автобусов и пешком

В этом году никаких специальных автобусов для участников «Музейной ночи» в Барнауле не будет. Причин организаторы назвали две. Первая — слишком большая нагрузка на учреждения, чтобы перевозить большие партии людей. Вторая — в прошлые годы большинство «ночных» гостей предпочитали передвигаться от музея к музею самостоятельно. Поэтому решено, что и в этот раз барнаульцы пойдут либо на своих двоих, либо поедут на автомобиле. Других вариантов нет.

Кстати, автомобилистам важно помнить, что несколько улиц из-за мероприятий «Музейной ночи» будут перекрыты. А именно: нельзя будет проехать по улице Ползунова от проспекта Социалистического до Красноармейского, а также по улице Льва Толстого от музея ГМИЛИКА до музея «Город». Зато проспект Ленина будет открыт для всех.

Встречи с призраками и перформансы

В официальной программе барнаульской «Музейной ночи» мероприятий очень много. Например, Алтайский краеведческий музей проведёт сразу несколько бесплатных пешеходных экскурсий, мастер-классы, викторины, квесты и интерактивные программы. В музее можно будет даже пострелять из лука и арбалета и научиться наматывать портянки. Также музей задействует закрытую площадку на ул. Ползунова, 46. Здесь пройдёт квест «Паранормальный краеведческий». На него барнаульцев зовут со своими фонариками и просят быть готовыми к встрече с призраками.

В Художественном музее можно будет купить изделия барнаульских мастеров, художников и иллюстраторов, здесь устроят стрит-арт-перформанс, кофейную станцию, дегустацию безалкогольных напитков и несколько фотозон. Кроме того, музей уже подготовил специальные выставки, мастер-классы, викторины, экскурсии и лекции. Будут и весёлые концерты: музейный квартирник, концерт «Прислушайся к живописи» и «Виниловая прослушка».

Всего в Барнауле организуют 38 площадок «Музейной ночи» вместо 33 прошлогодних. Помимо уже упомянутых, это музеи «Город», «Мир камня», «Мир времени», галереи «Турина гора» и Universum АГУ, интеллектуальный музей Гридиных «В кругу семьи», музеи алтайских университетов, барнаульских школ, детских садов и так далее.

В этом году к мероприятию присоединятся и барнаульские парки. Так, гостей «Центрального» ждут экскурсии и лекция знаменитого барнаульского краеведа и активиста Данила Дегтярёва, уличный концерт рок-групп «Волны» и «Академия художеств», «посиделки с гитарой», выставки-ярмарки и другие мероприятия. В «Изумрудном» также готовят экскурсии, посетители смогут принять участие в сеансе одновременной игры в шахматы «12 стульев», посмотреть выставку ретрофотографий и насладиться амфитеатром.

Голограммы и салют

Всего в Алтайском крае в акции участвует 89 музеев из разных городов и районов. Это на один музей меньше, чем в прошлом году. Но такое изменение — естественный процесс, отмечает министр культуры Безрукова. Каждый год кто-то прибывает или выбывает из программы по своим причинам. В этом году, например, в «Музейной ночи» не задействован барнаульский музей МВД, потому что там готовятся праздновать юбилей и не могут потянуть два крупных события сразу.

Кроме Барнаула, в программе присутствуют сёла Полковниково (где находятся посвящённые космонавту Герману Титову музеи), Сростки (родина писателя В.М. Шукшина), Курья (родина конструктора М.Т. Калашникова), Быстрый Исток (родина В.С. Золотухина), Косиха (родина Р.И. Рождественского), города Бийск, Заринск, Змеиногорск, Горняк, Яровое и так далее.

Здесь также организуют мастер-классы и экскурсии, концерты, фотовыставки, музейные викторины, музейные беседы, литературно-музыкальные вечера и прочие развлечения. Будут и уникальные мероприятия. Например, в музее Германа Титова ночь завершится фейерверком в 23 часа. А в музее Шукшина откроют виртуальную сцену с голографической проекцией, на которой покажут отрывки из спектаклей по произведениям алтайского писателя. Причём такой формат музей будет использовать впервые.

С полной программой «Музейной ночи» в Барнауле и Алтайском крае можно ознакомиться по ссылке.

Сколько стоит билет на «Музейную ночь 2022»?

Входной билет на «Музейную ночь» будет стоить 100 рублей — причём как для взрослых, так и для детей. При этом подростки с 14 лет могут воспользоваться «Пушкинской картой» и потратить деньги с неё. А за вход для дошкольника (до 6 лет) платить вообще не придётся. Купить билет можно будет как в кассе, так и онлайн. Кстати, электронный формат — нововведение этого года. И организаторы призывают всех оплачивать вход дистанционно, потому что так можно избежать больших очередей и сэкономить массу времени. Приобрести билет по интернету можно уже сейчас.

Шоу, которое проходит на ура

«Музейную ночь» в Алтайском крае проведут уже в 16-й раз. Впервые в регионе она прошла в 2006 году, и тогда в ней поучаствовало 14 музеев и более трёх тысяч человек. Затем количество музеев выросло до 102, а посетителей — до 30 тысяч человек. В 2020 году из-за коронавируса «Музейная ночь» прошла в дистанционном формате. В 2021 году её провели очно, но так как многие ковидные ограничения ещё были в силе, сотрудники ограничивали количество людей в помещении. Кроме того, тогда мероприятие провели 22 мая, чтобы смогли участвовать гости из других регионов, приехавшие на второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В Барнауле тогда «Музейную ночь» посетили 27 тысяч человек — это рекордное число. А все музеи Алтайского края приняли 40 тысяч посетителей — это тоже рекорд.

В этом году организаторы «Музейной ночи» тоже ждут много гостей, хотя не готовы делать точные прогнозы.

«То, что придумано, шикарно и полезно для всех. Конечно, особо количество гостей не прибавляется — многие уже всё видели. Но по большому счёту это и сейчас всеобщее шоу, которое проходит на ура», — рассказывают в музее «Мир камня».

К мероприятиям музеи начинают готовиться заранее — за полгода, а то и за год — приглашают мастеров, партнёров и творческие коллективы. В «Мире камня» отмечают, что акция уже давно — отработанный механизм. О том же говорит и директор Алтайского краеведческого музея Инна Галкина. По её словам, каждый год приходят новые партнёры, и музеи ломают голову над тем, какую программу подготовить для зрителей. Но о падении интереса людей разговоров нет, отмечает Галкина.

«Каждый раз думаем: наверное, теперь это не является новизной, может быть, спадёт поток посетителей. Но этого не было ни разу. Либо он на таком же уровне, либо чуть больше. Но это востребованная тема, и для нас она очень важна, потому что приходят люди, которые в другое время музеи не посещают», — рассказывает Галкина.

С годами поменялся состав приходящих на мероприятия. Теперь это в основном не пожилые люди с детьми, а молодёжь. Для них «Музейная ночь» — это шоу и фестиваль, повод хорошо провести время, пообщаться и завести новые знакомства. Музеи на несколько часов становятся максимально нестандартными, отмечает Безрукова. Они превращаются в игровые зоны, концертные площадки, творческие пространства. И все эти форматы могут сосуществовать в одном и том же здании в одно и то же время. Музей выходит за рамки, становится местом отдыха и веселья. А отдых и веселье уж точно будут популярны всегда.

А маски-то надо надевать в этом году?

В 2022 году на «Музейной ночи» будут действовать лишь самые базовые ковидные правила — такие, как ношение защитных масок. Правда, отмечают организаторы, в этом году и без них в музеи пустят.

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