Где в Барнауле построили новые детские площадки по нацпроекту «Жилье и городская среда»
В Барнауле продолжают обустраивать дворы в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»
Восемь дворов обновлены этим летом в Барнауле и получили новые детские площадки в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
Теперь дети могут играть в ярких песочницах, качаться на новых качелях и каруселях, а подростки бесплатно тренироваться на тренажёрах у себя во дворе. Обновлённые площадки рассчитаны на детей разного возраста.
Как сообщили в администрации города, «новинкам» в рамках нацпроекта уже радуются барнаульцы во дворах по улицам 80-м Гвардейской Дивизии, 12, 20, Юрина, 114, 118, Веры Кащеевой, 16, Гущина, 185, Северо-Западной, 60, Павловскому тракту, 237.
В мэрии подчёркивают, что все спортивно-игровые комплексы удобные, надёжные и безопасные, а оборудование для них сделано из дерева и пластика.
А где-то ещё сделают новые дворы?
Да. Новые детские игровые комплексы и спортивные элементы летом-2022 появятся ещё в 44 дворах Барнаула. Отметим, работы осуществляет подрядная организация «Патай».
В администрации города сообщили, что сейчас работы по благоустройству дворов идут ещё по 10 адресам. Это:
ул. Молодёжная, 68;
пр. Красноармейский, 64, 104;
Павловский тракт, 124;
ул. Шукшина, 24;
ул. Георгия Исакова, 181;
ул. 80-й Гв. Дивизии, 24;
ул. Горно-Алтайская, 16;
ул. 50 лет СССР, 33;
ул. С. Батора, 11.
Рабочие проводят демонтажные работы, завозят материалы. Где-то уже устанавливают поребрики и бордюр, ведут подготовку к асфальтированию проездов и тротуаров.
21 двор к настоящему моменту уже заасфальтирован. Например, эти работы завершили по адресам: ул. Лазурная, 22, Павловский тракт, 237, ул. Балтийская, 69 и другим.
Посмотреть, где в Барнауле идут работы, а где скоро начнутся, можно на этой карте.
Сколько всего дворов отремонтируют в Барнауле этим летом?
65 дворов Барнаула приведут в порядок летом 2022 года в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В администрации города уточняют, что стоимость всех работ составляет 241,5 млн руб.
Что будет сделано на эти деньги?
Будут заасфальтированы и отремонтированы дворовые проезды, приведены в порядок площадки перед подъездами. Также рабочие смонтируют освещение (где его не было), установят новые урны и скамьи.
Кроме того, при финансовом участии собственников обустроят 35 парковочных карманов и 8 контейнерных площадок, а в 52 дворах появится новое игровое и спортивное оборудование для детей.