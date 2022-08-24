Глава Барнаула мечтает превратить в пешеходную зону часть проспекта Ленина через пару лет
Автомобили «потеряются» на отрезке от Дома союзов до набережной Оби
24 августа 2022, 13:31
Глава Барнаула Вячеслав Франк предложил развивать центральную часть города с упором на увеличение пешеходных зон, сообщает «МК на Алтае».
«Я думаю, год-два и мы начнём Ленинский закрывать. Условно, отсечём от гостиницы „Алтай“ и на выходные дни это будет пешеходная зона. Вот так я вижу Ленинский проспект для себя — он будет пешеходным в разумном пределе», — отметил Франк на заседании дискуссионного клуба «Сибирской медиагруппы» «Точка зрения».
В итоге, как уточнил глава города, в выходные дни, примерно с 17 часов, автомобильное движение будет закрыто на отрезке от Дома союзов до набережной Оби.
Франк подчеркнул, что и ранее говорил об этой идее, и сейчас администрация города идёт в этом направлении.
Комментарии
Новости партнеров