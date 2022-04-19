Общественный транспорт будет работать для барнаульцев в пасхальную ночь

В Барнауле 24 апреля с 2 до 4 часов ночи будет работать часть общественного электротранспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Перевозка горожан организуется ежегодно во время празднования православной Пасхи.

Пресс-служба мэрии отмечает, что всего в пасхальную ночь будет работать четыре трамвайных вагона и два троллейбуса. Они будут двигаться в следующих направлениях:

Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137). Посадка прихожан в 02:30,

один трамвай по маршруту № 1: Депо№ 1 — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — Покровский собор (посадка прихожан) — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пл. Свободы (посадка прихожан Знаменского храма) — ул. Ползунова — ул. Пушкина (посадка прихожан храма Дм. Ростовского) — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Попова — ст. Докучаево;

Храм святого Дмитрия Ростовского (пл. Спартака, 10). Посадка прихожан в 02:00,

один трамвай по маршруту № 5: Депо № 1 — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл. Свободы — храм Дм. Ростовского (посадка прихожан) — Покровский собор (посадка прихожан) — ст. Депо № 1 — ул. Челюскинцев — ул. С. Армии — ул. А. Петрова — собор А. Невского (посадка прихожан) — ул. Попова — ст. Докучаево.

Собор Александра Невского (ул. Антона Петрова, 221). Посадка прихожан в 02:40,

один трамвай по маршруту № 9: Депо № 3 — ост. «Островского» (собор А. Невского, посадка прихожан) — ул. А. Петрова — ул. Попова — ст. Докучаево (посадка прихожан) — ул. Попова — ул. А. Петрова (собор А. Невского, посадка прихожан) — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Калинина — ул. Северо-Западная — ул. А. Петрова — ул. Попова — ст. Докучаево;

один трамвай по маршруту № 9: Депо № 3 — ост. «Островского» (собор А. Невского, посадка прихожан) — ул. А. Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Малахова — ул. А. Петрова — ст. Докучаево.

Знаменский монастырь (ул. Б. Олонская, 24). Посадка прихожан в 02:30,

один троллейбус по маршруту № 1: троллейбусное депо — пр. Ленина — пл. Баварина (Знаменский монастырь, посадка прихожан) — Никольская церковь (посадка прихожан) — пр. Ленина — пр. Космонавтов — троллейбусное депо.

Свято-Никольская церковь (пр. Ленина, 36). Посадка прихожан в 02:30,

один троллейбус по маршруту № 6: троллейбусное депо — пр. Ленина — пл. Баварина — Никольская церковь (посадка прихожан) — пр. Ленина — ул. Матросова — ул. Юрина — Солнечная Поляна — ул. Юрина — ул. Малахова — троллейбусное депо.

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Вопрос дня Какого числа Пасха в 2022 году и как ее принято отмечать?

Напомним, православная Пасха в 2022 году отмечается 24 апреля. Это один из самых важных дней в году для христианского мира. Верующие чтят память о чудесном воскресении Господнем и славят победу добра над злом.