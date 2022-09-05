Почти 120 тысяч человек посетили праздничные площадки в День города в Барнауле

Праздничные площадки в день 292-летия Барнаула посетили более 119 тысяч человек, сообщил на совещании в мэрии замначальника — начальник полиции УМВД России по Барнаулу Пётр Бандурин.

По его словам, в День города 3 сентября провели 29 мероприятий на 14 площадках. Для обеспечения безопасности на них организовали пропускной режим. Всё прошло без инцидентов.

Ранее amic.ru рассказал, какие мероприятия прошли на день рождения Барнаула.

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