В день 292-летия Барнаула жители краевой столицы трогали пауков, участвовали в косплей-фестивале, занимались спортом, смотрели салют и выступления артистов и просто гуляли по городу. Благо погода к этому благоволила. Amic.ru рассказывает, какие мероприятия 3 сентября прошли в региональном центре.

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Общество Барнаульцы выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться возле входа в метро на День города

Барнаульское метро и современное искусство

Одной из главных площадок Дня города в Барнауле была улица Мало-Тобольская, или барнаульский Арбат. Внимание жителей там привлекла фотозона в виде входа в барнаульское метро. Образовалась целая очередь из желающих сфотографироваться с этим объектом. Кроме того, пришедшие на Мало-Тобольскую могли ещё и получить монету с изображением барнаульского метрополитена.

«Метро» было частью выставки «Барнаул туристский». Вместе с ней на Арбате проходили выставка «Город мастеров» и гастрономический фестиваль. На последнем жители краевой столицы могли выпить алтайский чай, поесть осетинские пироги, сырные вафли и другие блюда.

Ещё на Арбате поставили пять больших деревянных призм. Четыре из них показывали этапы развития Барнаула: горнозаводской, купеческий, советский и современный. А на пятой художники отразили легенду о Голубой даме.

Для детей организаторы приготовили игровую зону с твистером, большой раскраской, собаками хаски, которых можно было погладить, и другими развлечениями.

В течение дня там выступали танцевальные коллективы и музыкальные группы, а также проходили соревнования по современным танцам. Для горожан проводили викторину, интерактивное шоу и розыгрыши. Также они могли поучаствовать в квесте по знаковым местам города, в велотриале и в соревнованиях по граффити.

Вечером, в 17:00, на Мало-Тобольской прошёл большой турнир по ММА.

Фотозона с барнаульским метро / Екатерина Смолихина

Спортивная площадь Сахарова

Но главной спортивной площадкой Дня города стала площадь Сахарова. Там состоялся праздник «Барнаул спортивный — город чемпионов». Его частью были соревнования по баскетболу, настольному теннису, армрестлингу, спортивному ориентированию, поднятию гири, хоккею на траве, шахматам и другим видам спорта.

Горожане также могли сдать нормативы ГТО, посмотреть на скалолазов, фехтовальщиков и каратистов, на гимнасток и представителей других видов спорта. Ещё здесь прошёл марафон фитнес-тренеров и тренажёрных залов.

Правда, на площади Сахарова были не только спортивные мероприятия, но и концерт творческих коллективов города и финал конкурса «Мисс Барнаул — 2022». Новой мисс краевой столицы стала Ксения Амелина.

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Новости Барнаула Самый спортивный День города. В центре Барнаула юные спортсмены демонстрируют своё мастерство — от карате до шахмат

Интернациональная деревня и выставка мастеров

Третьей значимой площадкой центра города стал парк «Центральный». Там состоялся фестиваль национальных кухонь «Единой семьёй в Барнауле живём», выставка «Город мастеров» и праздничная программа «Ты — сердце Барнаула».

Для интернационального фестиваля в парке построили целую «деревню» из 22 конструкций, стилизованных под национальные жилища с именными табличками. В каждом таком была представлена мини-выставка предметов национального быта, ремёсел и искусства. Также на фестивале можно было увидеть представителей различных национальностей в красочных костюмах и попробовать кухню разных народов.

Фестиваль «Единой семьёй в Барнауле живём» / Фото: Екатерина Смолихина

Мастера показывали свои композиции по тематике Дня города и не только. Например, они составили слово «Барнаул» из шишек и яблок, сделали фигуры крестьян из соломы, приготовили деревянные и глиняные игрушки, «построили» домик из колбасы и так далее.

Ещё в одном парке, «Изумрудный», 3 сентября прошла краевая ярмарка малых производств. Для жителей города там приготовили конкурсы, игры, мастер-классы, квест и выступления творческих коллективов.

Выставка машин и дискотека 80-х

У Алтайского «Политеха» состоялось сразу два мероприятия. Сначала там прошла выставка ретротехники. Пришедшие могли посмотреть на старые автомобили, военную и спецтехнику, а также на мотоциклы.

Кроме того, рядом с АлтГТУ провели дискотеку 80-х. Люди танцевали у университета с 15 до 17 часов.

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Новости Барнаула Выставка ретротехники проходит в Барнауле в День города

Косплей-фестиваль и видеоигры

Молодёжную аудиторию завлекал торговый центр «Галактика». Там с 12 до 18 часов шёл фестиваль косплея, участников которого награждали призами за лучшие костюмы. Также в торговом центре прошёл турнир по FIFA 22.

Пауки и фильмы

Интересные активности были не только в центре города, но и в других районах Барнаула. Например, в парке «Лесная сказка» Индустриального района людям показали экзотических животных — двух пауков (один был размером с ладонь), богомола и эублефара. К ним можно было прикоснуться, так как «малыши» безопасны. Мероприятие вызвало большой интерес у жителей, и около животных скопилась большая толпа.

Паук в «Лесной сказке» / Фото: Антон Дегтярёв

Кроме того, в «Лесной сказке» прошла праздничная программа с творческими коллективами и мастер-классы. А у входа в парк свои песни пели жизнерадостные кришнаиты.

Рядом с «Лесной сказкой», в Парке спорта, тоже была заготовлена обширная праздничная программа. Там прошла выставка цветов, мастер-классы, открытая тренировка бойцов клуба смешанных единоборств TOP TEAM, открытый показ фильма «Папа» о жизни отца Алексея Смертина, Геннадия Смертина. Важным событием стал и гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов». На нём гости могли попробовать шашлыки, плов, сладкую вату, пироги, хлебобулочные, кондитерские, колбасные, сырные изделия и многое другое.

В час дня на главном стадионе также прошёл фестиваль футбола среди общеобразовательных школ.

В 17 часов в Парке спорта стартовал творческий фестиваль «Дети будущего». Там для детей организовали квесты, мастер-классы, научное шоу, баскетбольный фристайл, фотозоны и показ фильма «Нормальный только я» на тему инклюзии в России.

Автомат и полоса препятствий

Ещё одной площадкой стал сквер Германа Титова в Октябрьском районе. Там прошла программа «Любимый город — Барнаул!». Для жителей здесь поставили Царь-самовар, играл духовой оркестр, а медики-студенты учили барнаульцев оказывать первую помощь. Также все желающие могли на скорость собрать и разобрать автомат Калашникова.

День города в сквере Германа Титова / Фото: Екатерина Смолихина

В посёлке Южном перед Дворцом культуры «Южный» на ул. Чайковского, 21, состоялась концертная программа «Вместе мы сила».

Главной площадкой Железнодорожного района стал сквер 60-летия СССР на пересечении ул. Молодёжной и проспекта Красноармейского. Там провели выставку цветов и праздничную программу «Город, в котором мы живём, мечтаем и любим». Барнаульцы на площадке могли поиграть в напольные «крестики-нолики», собрать пазлы с картой Алтайского края, пройти полосу препятствий, а также попробовать более 10 сортов винограда и сфотографироваться в фотозонах.

В Ленинском районе на площади Мира для гостей организовали конкурс тематических композиций «Живёт на свете красота», в 17:00 зрителям показали проект «Город, в котором сбываются мечты».

Салюты

В каждом районе краевой столицы в День города в 22:00 прошли салюты. Самый грандиозный из них, семиминутный, прогремел на площади Сахарова. Также фейерверки можно было наблюдать в Индустриальном районе — в парке «Лесная сказка», в Октябрьском районе — в сквере Германа Титова, на площади Мира в Ленинском районе и в посёлке Южном, напротив Дворца культуры «Южный».

Напомним, что в этом году Барнаул отметил своё 292-летие. Главными темами Дня города стали 85-летие образования Алтайского края, присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести» и Год культурного наследия народов России.

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