Почти 80 машин спецтехники будут убирать снег ночью в Барнауле

В ночь на 13 ноября дороги Барнаула будут чистить 76 единиц зимней техники. В мэрии призывают быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и парковки и с пониманием относиться к работам по уборке снега.

Как отмечается, ночью 27 коммунальных дорожных машин будут рассыпать реагенты и прометать проезжую часть, уборкой тротуаров займутся 14 тракторов со щётками, а 19 самосвалов, шесть снегопогрузчиков и пять автогрейдеров впервые за эту осень займутся вывозом снега на снегоотвалы.

По словам руководителя МБУ «Автодорстрой» Андрея Курышина, в первую очередь дорожники намерены очистить от снега участки объезда путепровода на проспекте Ленина. Это проспекты Строителей, Красноармейский и Калинина, а также улицы Советской Армии, Пионеров и Сизова.

«Конечно, вывезем снег в центральной части города: проспекта Ленина, улиц Гоголя, Никитина, Партизанской. Также техника на погрузке снега будет работать на Павловском тракте, улицах Малахова и Попова», — добавил он.

Ранее ГИБДД призвали к осторожности на дорогах. Из-за мокрого снега и гололедицы водителей просят учитывать при поездках погодные условия, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между машинами, а также делать маневрирования лишь убедившись в отсутствии встречного транспорта.