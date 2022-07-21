Стало известно, как будет выглядеть сквер около АГМУ в Барнауле

Фото: barnaul.org

В мэрии Барнаула показали проект сквера, который в этом году появится рядом с Алтайским государственным медицинским университетом на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова.

Здесь высадят газон, почти 60 деревьев и 50 кустов сирени, а также сделают пешеходные дорожки, установят лавочки, урны, освещение и оборудуют площадку под памятник медикам.

Дизайн сквера разрабатывал архитектор Артем Малыгин совместно с АГМУ. В настоящее время идет подготовка конкурсной документации на определение подрядчика, который благоустроит сквер.

«Благоустройство сквера разделено на два этапа. Первый — озеленение, укладка дорожек и установка малых архитектурных форм. Эти работы планируется выполнить ко Дню города. Второй этап — установка памятного знака врачам: открытие будет приурочено к их профессиональному празднику», — говорится в сообщении.