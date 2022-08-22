В Алтайском крае отметили День флага России 22 августа

22 августа в Алтайском крае, как и во всей России, празднуют День Государственного флага.

В Барнауле сегодня утром на площади Советов состоялось построение знамённых групп силовых ведомств, которые под звуки «Марша преображенского полка» внесли флаг РФ, сообщили в правительстве региона.

«На трёхцветном флаге России — мужество и доблесть, доброта и великодушие, безграничная любовь к Отечеству. Триколор символизирует историю нашего многонационального российского народа, её счастливые и трагические моменты. Обращаясь к государственным символам, мы думаем не только о прошлом, но и о будущем. Равнение на знамя — это клятва верности своей стране, обещание быть достойными памяти предков, это готовность достойно служить своей Родине», — отметил губернатор Виктор Томенко в обращении к участникам торжества.

Фото: Антон Червяков / altairegion22.ru, t.me/lenina59

Новости

Общество Губернатор Томенко и спикер АКЗС Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днём Государственного флага

Помимо ветеранов и личного состава силовых ведомств, в торжественном мероприятии участвовали активисты военно-патриотических клубов, руководители органов власти и депутаты АКЗС.

Напомним, что 22 августа в Барнауле пройдут и другие праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню флага. Так, в 14:00 от Краевого дворца молодёжи стартует автопробег с флагами до парка культуры и отдыха «Центральный», где затем состоится основная часть мероприятий.