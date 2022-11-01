В Барнауле чиновники ответили на призыв изгнать «домового», который постоянно портит мост

Алтайское отделение ОНФ обратилось к региональному Минтрансу с просьбой взять на контроль ситуацию с мостом через Барнаулку на шоссе Ленточный бор.

Общественники отметили, что есть мифы и легенды о домовых, а в Барнауле, судя по всему, появился первый мостовой, который не даёт дорожникам привести в порядок мост и постоянно что-то портит.

«Ещё и месяца не прошло с момента, когда после очередного сигнала дорожники сделали очередную латку деформационного шва на мосту через Барнаулку. Но опять там звон и трещины. Впору говорить о новой городской легенде: где-то есть домовые, а в столице Алтайского края, видимо, завёлся звонкий мостовой. Можно ещё различные обряды провести и изгнать звонкого мостового. Но есть эффективное и совсем не мистическое действо: просто вместо латок сделать качественный капитальный ремонт деформационного шва», — говорится в сообщении.

Активисты ОНФ обратились к региональному Минтрансу с призывом взять ситуацию на контроль. Ведомство в комментариях указало, что работа по ремонту ведётся на постоянной основе.

«В адрес подрядчика уже была направлена претензия. Специалисты „Алтайавтодора“ и Минтранса знают о ситуации на этом мосту. Все работы, проводимые на покрытии, не имеют отношения к подобным публикациям. Работа ведётся на постоянной основе», — подчеркнули в министерстве.

Ранее общественники рассказали, как в Барнауле асфальт уложили вопреки погоде: «Не помеха листьев слой и ливень проливной».