В Барнауле отремонтируют тротуары ещё на трёх улицах

В Барнауле продолжаются работы по ремонту тротуаров, сообщили в мэрии.

30 июня дорожники МБУ «Автодорстрой» ремонтируют пешеходные дорожки на следующих участках:

• ул. Мусоргского — от ул. Белинского до ул. Полевой;

• ул. Новороссийская — от ул. Юрина до ул. Гущина;

• на чётной стороне Малой Малахова.

Кроме того, восстанавливают подходы к пешеходным переходам на перекрёстке улиц Геодезическая и Обильная.

«В течение строительного сезона 2022 года силами МБУ „Автодорстрой“ планируется восстановить тротуары на площади 17,4 тысячи кв. м на сумму около 11,4 млн рублей. В план работ по текущему ремонту включены сорок участков во всех районах города. На сегодняшний день отремонтировано почти 7,5 тысячи кв. м пешеходных дорожек», — говорится в пресс-релизе.