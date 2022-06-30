В Барнауле отремонтируют тротуары ещё на трёх улицах
За 2022 год «Автодорстрой» восстановит пешеходные дорожки на 11,4 млн рублей
30 июня 2022, 15:50, Никита Черников
В Барнауле продолжаются работы по ремонту тротуаров, сообщили в мэрии.
30 июня дорожники МБУ «Автодорстрой» ремонтируют пешеходные дорожки на следующих участках:
• ул. Мусоргского — от ул. Белинского до ул. Полевой;
• ул. Новороссийская — от ул. Юрина до ул. Гущина;
• на чётной стороне Малой Малахова.
Кроме того, восстанавливают подходы к пешеходным переходам на перекрёстке улиц Геодезическая и Обильная.
«В течение строительного сезона 2022 года силами МБУ „Автодорстрой“ планируется восстановить тротуары на площади 17,4 тысячи кв. м на сумму около 11,4 млн рублей. В план работ по текущему ремонту включены сорок участков во всех районах города. На сегодняшний день отремонтировано почти 7,5 тысячи кв. м пешеходных дорожек», — говорится в пресс-релизе.
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