В Барнауле появилась новая площадка для выгула собак с барьерами и мостиками
Первыми прогулочное пространство оценили питомцы жителей близлежащих домов
1 сентября 2022, 18:43
В барнаульском парке Целинников появилось специально отведённое место для выгула домашних животных, сообщает мэрия.
«В Ленинском районе со 150-тысячным населением проживает большое количество собаководов, которые мечтали о появлении такой площадки, где могли бы выгуливать питомцев без поводков и намордников, общаться друг с другом», — пояснили власти.
Глава района Александр Михалдыкин подчеркнул, что на площадке учли все пожелания собаководов: хорошо оснащённая зона для выгула и дрессировки, где установили барьеры, мостики и другие снаряды для тренировок и лавочки.
Площадка для выгула собак в Барнауле / Фото: barnaul.org
Напомним, в декабре 2021 года в барнаульском парке «Изумрудный» с размахом открыли большую площадку для выгула собак.
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