В Барнауле появилась новая площадка для выгула собак с барьерами и мостиками

В барнаульском парке Целинников появилось специально отведённое место для выгула домашних животных, сообщает мэрия.

«В Ленинском районе со 150-тысячным населением проживает большое количество собаководов, которые мечтали о появлении такой площадки, где могли бы выгуливать питомцев без поводков и намордников, общаться друг с другом», — пояснили власти.

Глава района Александр Михалдыкин подчеркнул, что на площадке учли все пожелания собаководов: хорошо оснащённая зона для выгула и дрессировки, где установили барьеры, мостики и другие снаряды для тренировок и лавочки.

Площадка для выгула собак в Барнауле / Фото: barnaul.org

Напомним, в декабре 2021 года в барнаульском парке «Изумрудный» с размахом открыли большую площадку для выгула собак.