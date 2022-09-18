В Барнауле временно изменились четыре трамвайных маршрута

В Барнауле трамваи № 5, 7, 9 и 10 временно следуют по изменённым маршрутам, предупредили в мэрии.

«В связи с повреждением силового кабеля и проведением ремонтных работ по его восстановлению прекращено движение трамваев на участке улицы Антона Петрова (от ул. Попова до ул. Малахова) и улицы Малахова (от ул. Антона Петрова до пр. Космонавтов)», — говорится в сообщении.

Таким образом, вагоны на данный момент следуют по следующим схемам как в прямом, так и в обратном направлении:

• Маршрут № 5: пл. Свободы — пр. Красноармейский — ул. Анатолия — ст. Депо 1 — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Советской Армии — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ст. Мясокомбинат;

• Маршрут № 7: ст. Депо 3 — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Советской Армии — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — ст. Кордон;

• Маршрут № 9: ст. Докучаево — ул. Попова — пр. Космонавтов — пр. Калинина — ул. Северо-Западная — ул. Антона Петрова — разворот на кольце ул. Малахова / ул. Антона Петрова;

• Маршрут № 10: ст. Докучаево — ул. Попова — ул. Власихинская — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ст. Поток.

Напомним, в Барнауле с 19 по 25 сентября закроют движение на пересечении улиц Северо-Западной и Солнцева в связи с капремонтом трамвайных путей.