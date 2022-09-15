В Барнауле закроют на ремонт оживлённый перекресток, но трамваев это не касается

В Барнауле 19 сентября закроют движение на пересечении улиц Северо-Западной и Солнцева, сообщает мэрия.

«С 08:00 19 сентября до 20:00 25 сентября на пересечении улиц закроют движение для автотранспорта. Перекрытие связано с проведением капремонта трамвайных путей», — предупредили власти.

Движение трамваев № 3 и № 10 не изменится, так как основные работы будут проводить ночью.

Напомним, в городе с 12 по 18 сентября закрыли движение на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Крупской.