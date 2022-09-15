В Барнауле закроют на ремонт оживлённый перекресток, но трамваев это не касается
Движение трамваев № 3 и № 10 не изменится
15 сентября 2022, 14:18
В Барнауле 19 сентября закроют движение на пересечении улиц Северо-Западной и Солнцева, сообщает мэрия.
«С 08:00 19 сентября до 20:00 25 сентября на пересечении улиц закроют движение для автотранспорта. Перекрытие связано с проведением капремонта трамвайных путей», — предупредили власти.
Движение трамваев № 3 и № 10 не изменится, так как основные работы будут проводить ночью.
Напомним, в городе с 12 по 18 сентября закрыли движение на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Крупской.
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