В барнаульском сквере праздновать День города начали со сборки автоматов и оказания первой помощи
Рядом стоит Царь-самовар с бубликами наперевес — можно подкрепиться
В сквере на улице Германа Титова, где расположилась площадка Октябрьского района, идёт праздничная программа «Любимый город — Барнаул!», посвящённая 292-летию алтайской столицы.
«Здесь Царь-самовар, духовой оркестр, медики-студенты учат оказывать первую помощь, и ещё на скорость разбирают автомат Калашникова», — рассказала корреспондент amic.ru.
Сквер на улице Германа Титова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Напомним, сегодня различные мероприятия в связи с 292-летием Барнаула проходят во всех частях города.
На улице Мало-Тобольской работает фотозона в виде входа в метрополитен с буквой «М». Там же художники показали разные эпохи в истории города.
Возле АлтГТУ организовали выставку ретротехники. А площадь Сахарова на один день превратилась в огромный спорткомплекс под открытым небом.
В парке «Центральный» проходит сразу несколько мероприятий. Мастера представили свои работы, например, надпись «БАРНАУЛ» из шишек и яблок.
В «Лесной сказке» живые пауки, богомолы, эублефары и другие экзотические животные встречали гостей, пришедших в День города отдохнуть в любимом парке.