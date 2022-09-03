В барнаульском сквере праздновать День города начали со сборки автоматов и оказания первой помощи

В сквере на улице Германа Титова, где расположилась площадка Октябрьского района, идёт праздничная программа «Любимый город — Барнаул!», посвящённая 292-летию алтайской столицы.

«Здесь Царь-самовар, духовой оркестр, медики-студенты учат оказывать первую помощь, и ещё на скорость разбирают автомат Калашникова», — рассказала корреспондент amic.ru.

Сквер на улице Германа Титова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Напомним, сегодня различные мероприятия в связи с 292-летием Барнаула проходят во всех частях города.

На улице Мало-Тобольской работает фотозона в виде входа в метрополитен с буквой «М». Там же художники показали разные эпохи в истории города.

Возле АлтГТУ организовали выставку ретротехники. А площадь Сахарова на один день превратилась в огромный спорткомплекс под открытым небом.

В парке «Центральный» проходит сразу несколько мероприятий. Мастера представили свои работы, например, надпись «БАРНАУЛ» из шишек и яблок.

В «Лесной сказке» живые пауки, богомолы, эублефары и другие экзотические животные встречали гостей, пришедших в День города отдохнуть в любимом парке.