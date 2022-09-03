«Паучище с ладонь». Экзотическая выставка вызвала ажиотаж в барнаульском парке «Лесная сказка»

В «Лесной сказке» живые пауки, богомолы, эублефары и другие экзотические животные встречают гостей, которые в День города пришли отдохнуть в любимый парк.

«Мы бы даже сказали — паучище. Не надо визжать! Эти малыши совершенно безобидны и безопасны, ведь приехали они вместе со своими опекунами — Институтом биологии и биотехнологии АлтГУ», — успокоили в парке.

Необычная живность вызвала настоящий ажиотаж, особенно среди юных посетителей. Было сложно подобраться поближе, но мы смогли: паук впечатляет.

Выставка экзотических животных / Фото: amic.ru

Напомним, сегодня различные мероприятия, посвящённые 292-летию Барнаула, проходят во всех частях города.

На улице Мало-Тобольской работает фотозона в виде входа в метрополитен с буквой «М». Там же художники показали разные эпохи в истории города.

Возле АлтГТУ организовали выставку ретротехники. А площадь Сахарова на один день превратилась в огромный спорткомплекс под открытым небом.

В парке «Центральный» проходит сразу несколько мероприятий. Мастера представили свои работы, например, надпись «БАРНАУЛ» из шишек и яблок.