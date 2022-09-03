«Барнаул» из шишек и яблок и крыша из колбасы. Мастера показали свои работы ко Дню города

В парке «Центральный» проходят сразу несколько мероприятий — фестиваль национальных кухонь, выставка цветов и «Город мастеров».

Здесь появилась целая «деревня», состоящая из 22 конструкций, стилизованных под национальные жилища с именными табличками. В каждом «домике» проходит маленькая выставка предметов национального быта, ремёсел и искусства.

Также можно увидеть людей в красочных национальных костюмах и попробовать кухню разных народов.

Праздник в Центральном парке / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Напомним, сегодня различные мероприятия, посвящённые 292-летию Барнаула, проходят во всех частях города.

Например, на улице Мало-Тобольской работает фотозона в виде входа в метрополитен с буквой «М». Там же художники показали разные эпохи в истории города.

Возле АлтГТУ организовали выставку ретротехники. А площадь Сахарова на один день превратилась в огромный спорткомплекс под открытым небом.