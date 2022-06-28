Все, что нужно знать про свет. Специалисты БГЭС ответят на вопросы читателей amic.ru

Лето — пора отпусков и дачного отдыха, но как быть, если пропустил сроки передачи показаний за свет. Как считать ОДН, если всё лето не живёшь в городе и куда обращаться, если не согласен с выставленным счётом. На эти и другие вопросы читателей amic.ru готовы ответить специалисты БГЭС. Также в компании помогут разобраться со спорной ситуацией, если таковая возникла.

Вопросы принимаем на почту bgs@amic.ru. Ждём их сегодня, 28 июня, до 17:00. Все письма будут переадресованы в БГЭС, ответы компании опубликуем на портале amic.ru.

В БГЭС также напоминают, что для абонентов горэлектросети действует акция: подписавшиеся на электронную квитанцию до 30 июня абоненты могут получить бонусы — 1000 рублей.