Всё, что вы хотели знать про свет. Специалисты БГЭС ответят на вопросы читателей amic.ru

В среду, 9 ноября, на портале amic.ru читатели могут задать вопрос специалистам Барнаульской горэлектросети. Вопросы принимаются на электронную почту bgs@amic.ru до 16:00.

Пул специалистов БГЭС ответит на вопросы из всех сфер деятельности компании. Изменения в законодательстве, тарифы, расчёты за электроэнергию, передача показаний с электросчётчиков, монтаж или замена приборов учёта, онлайн-услуги — лишь часть возможных тем для обращения к энергетикам.

Для подробной консультации по частным вопросам советуем указать в письме свой адрес. Персональные данные не будут опубликованы на нашем сайте, но позволят получить вам полный ответ от горэлектросети.

Ответы на все вопросы мы опубликуем на портале amic.ru 10 ноября.