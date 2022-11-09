Всё, что вы хотели знать про свет. Специалисты БГЭС ответят на вопросы читателей amic.ru

Через портал amic.ru можно обратиться к энергетикам за подробной консультацией по частным вопросам

9 ноября 2022, 08:02

В среду, 9 ноября, на портале amic.ru читатели могут задать вопрос специалистам Барнаульской горэлектросети. Вопросы принимаются на электронную почту bgs@amic.ru до 16:00.

Пул специалистов БГЭС ответит на вопросы из всех сфер деятельности компании. Изменения в законодательстве, тарифы, расчёты за электроэнергию, передача показаний с электросчётчиков, монтаж или замена приборов учёта, онлайн-услуги — лишь часть возможных тем для обращения к энергетикам.

Для подробной консультации по частным вопросам советуем указать в письме свой адрес. Персональные данные не будут опубликованы на нашем сайте, но позволят получить вам полный ответ от горэлектросети.

Ответы на все вопросы мы опубликуем на портале amic.ru 10 ноября.

Зачем БГЭС перезванивает абонентам? Компания ответила на вопросы читателей amic.ru

Зачем БГЭС перезванивает абонентам? Компания ответила на вопросы читателей amic.ru

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