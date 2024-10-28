На 45% выросла просрочка по ипотеке в Алтайском крае
Из-за роста ставки по кредитам вносить платежи стало труднее
28 октября 2024, 12:45, ИА Амител
К сентябрю 2024 года объем просроченных ипотечных платежей в Сибири вырос на 28%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитику агентства "Долговой консультант".
Совокупный объем просрочки по ипотеке в Сибири составил 7,4 млрд рублей к началу сентября 2024 года. Это на 28% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Больше всего заемщиков просрочили платежи по ипотеке в Республике Хакасия (+59%), Омской (+58%) и Томской областях (+47%), Алтайском (+45%) и Красноярском краях (+25%).
По словам экспертов, из-за высоких процентных ставок закредитованному населению становится трудно вносить ежемесячные платежи. Также ряды неплательщиков пополняют заемщики, которые надеялись уменьшить платеж за счет рефинансирования.
Согласно прогнозу аналитиков, объем просроченной ипотеки будет расти дальше.
12:50:07 28-10-2024
С такой зарплатой, как в крае,скоро все в соседние регионы переедут. Жильё можно купить дешевле,а зарплаты намного выше.
17:26:35 28-10-2024
Гость (12:50:07 28-10-2024) С такой зарплатой, как в крае,скоро все в соседние регионы п... Ну уж не на много, но побольше.
13:01:20 28-10-2024
А когда они ипотеку брали высокие процентные ставки в упор не видели? Или их под пистолетом заставили взять ничего не читая и не считая?
13:48:02 28-10-2024
Гость (13:01:20 28-10-2024) А когда они ипотеку брали высокие процентные ставки в упор н...
Да, именно так. Хотите верьте, хотите нет, но большинство людей подвержены внушению. Они верят тому, что говорят маркетологи, банкиры, телевизор. Думать и самостоятельно делать выводы не привыкли или не умеют. Поэтому договоры, как вы пишите, не читали, а слушали "консультантов". Пока просрочка по ипотеке не критическая. Высокий рост задолженности связан с исходной низкой базой задолженности. Но расти и текущая база, и сама задолженность будут быстро, а может и очень быстро. Весь вопрос, какое будет принято решение на верху, что делать с неплатежеспособными ипотечниками и их задолженностью. Но есть понимание, что Боливар не вывезет двоих. И ипотечники могут оказаться именно теми, кого не будут вывозить.
14:39:34 28-10-2024
Гостья (13:48:02 28-10-2024) Да, именно так. Хотите верьте, хотите нет, но большинств... Это же не какая-то там рекламная муть. Какое внушение и какие маркетологи когда у тебя перед глазами по-месячный график ипотечных платежей с конкретными суммами? Элементарная безответственность, неспособность оценивать риски и свои возможности - заурядный инфантилизм граничащий с недееспособностью. Никаких иных правдоподобных объяснений я не вижу. И зачем их вывозить, тем более если снова за счет вменяемых (банки же при любом раскладе свое возьмут)?
16:57:00 28-10-2024
Гость (14:39:34 28-10-2024) Это же не какая-то там рекламная муть. Какое внушение и каки...
Многолетняя информационная атака на наших граждан со стороны государства, её чиновников разного уровня, заинтересованных банков и девелоперов, о выгоде "льготной" ипотеки - это и есть та самая рекламная муть, даже хуже. Здесь все вышеуказанные лица однозначно понимали, что вводят граждан в заблуждение, продвигая программу "льготной" ипотеки по заранее и кратно завышенным ценам. Из-за изначально кратно завышенных цен, льготная ипотека стала намного менее выгодной заёмщикам, чем до введения этой программы. Да, вывозить ипотечников за счёт вменяемых граждан не надо. Но вы же понимаете, что решение по самой программе ипотеки, а теперь и по спасению ипотечников, будут принимать те же вышеуказанные лица, как правило финансово заинтересованные в принимаемых ими решениях. Бюджетные средства и по программе ипотеки, и теперь по спасению ипотечников, будут перетекать в карманы банкиров, тесно связанных с чиновниками. Просто бюджет сейчас не тот, что был раньше и ипотечниками могут пожертвовать.
17:01:58 28-10-2024
Гость (14:39:34 28-10-2024) Это же не какая-то там рекламная муть. Какое внушение и каки... Им говорили подождите 3-4 месяца, потерпите, ставки упадут и рефинасируетесь под низкий %, вот и брали многие то, что не вывозят
17:45:25 28-10-2024
Гостья (13:48:02 28-10-2024) Да, именно так. Хотите верьте, хотите нет, но большинств... Это что у нас за Мега эксперт тут на гастролях сегодня? И Дворядкина отхлестала (впрочем, по делу), и про ставку ЦБ высказалась, и ипотечников макнула. Какая хорошая женщина) а вы, собственно, чем в жизни занимаетесь? Аналитическую колонку для Форбс России пишите, или в Пятерочке на кассе?
19:32:50 28-10-2024
Гость (17:45:25 28-10-2024) Это что у нас за Мега эксперт тут на гастролях сегодня? И Дв...
С какой целью интересуетесь? Можете считать, что угадали - работаю на кассе в Пятёрочке, чтобы войти в список Форбс, а не делать аналитику.
15:24:06 28-10-2024
Скоро за кусок хлеба будем работать. Что можно купить на 25-35 тысяч? Цены на все растут на глазах - продукты, лекарства, коммуналка. И как тянуть такие ипотеки? Кто-то думал о людях, когда проценты на ипотеку до 25 подняли? Это ради заботы о простых гражданах? А потом удивляются, почему в крае так много людей с психическими заболеваниями, столько суицидов. Большая часть жителей на грани нищеты, в кредитах и ипотеках.
17:52:43 28-10-2024
Барнаулец (15:24:06 28-10-2024) Скоро за кусок хлеба будем работать. Что можно купить на 25-... Да апокалипсис просто) Вы попробуйте не на трамвае до ЗСВ прокатиться, а в другом транспортном средстве и по другому адресу. Уверяю вас - совершенно разная повестка разговоров. Понятно про жидкость щей и размерность бриллиантов, но зачем за большинство то говорить? Где вы их всех видите, это большинство? Повторюсь: для вас большинство - это пассажиры трамвая; для других - знакомые в спортклубе после работы.
10:03:22 29-10-2024
Гость (17:52:43 28-10-2024) Да апокалипсис просто) Вы попробуйте не на трамвае до ЗСВ пр... Ваши знакомые посетители спортклубов в восторге от 25% по ипотеке?))) Ещё утверждаете, что все, кто не ездят на трамвае, приветствуют повышение ключевой ставки?))) Этот спортклуб случайно не на территории психбольницы?)))
18:05:49 28-10-2024
Барнаулец (15:24:06 28-10-2024) Скоро за кусок хлеба будем работать. Что можно купить на 25-... При этом в новости про вахту было много комментариев типа "за 80 даже с кровати не встану"
17:56:04 28-10-2024
Сегодня в очередной раз прислали предложение кредита от Совкомбанкак. Есть карта Халва, уже лет 5. С лимитом...45тр! Лимит за годы пользования не повышают, хотя платежи делаются исправно, ни одной просрочки, все правила Халвы мною исполняются. А вот взять кредит навязывают практически каждый день! В чём логика банка?
19:29:05 28-10-2024
Одни дармоеды и лентяи тут, другие работают и не ноют.
20:52:24 28-10-2024
Гость (19:29:05 28-10-2024) Одни дармоеды и лентяи тут, другие работают и не ноют. ... Это называется инвесторы.
22:08:14 28-10-2024
Когда брали кредит/ипотеку - чем думали? Просто отсутствие мышления у людей, а потом у них все крайние оказываются.
22:19:44 28-10-2024
Васян (22:08:14 28-10-2024) Когда брали кредит/ипотеку - чем думали? Просто отсутствие ... А когда банки давали ипотеку не смотря на финансовое положение заемщика - они чем думали? Дескать хата и так наша будет, так еще и бабла поднимем на процентах и штрафах, да?
22:46:28 28-10-2024
Гость (22:19:44 28-10-2024) А когда банки давали ипотеку не смотря на финансовое положен...
Банку фиолетово. Может у заёмщика неофициальный доход большой.
Голова нужна для того, чтобы думать. А не шапку носить.