На 45% выросла просрочка по ипотеке в Алтайском крае

Из-за роста ставки по кредитам вносить платежи стало труднее

28 октября 2024, 12:45, ИА Амител

Строительство домов в Барнауле / Фото: amic.ru

К сентябрю 2024 года объем просроченных ипотечных платежей в Сибири вырос на 28%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитику агентства "Долговой консультант".

Совокупный объем просрочки по ипотеке в Сибири составил 7,4 млрд рублей к началу сентября 2024 года. Это на 28% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Больше всего заемщиков просрочили платежи по ипотеке в Республике Хакасия (+59%), Омской (+58%) и Томской областях (+47%), Алтайском (+45%) и Красноярском краях (+25%).

По словам экспертов, из-за высоких процентных ставок закредитованному населению становится трудно вносить ежемесячные платежи. Также ряды неплательщиков пополняют заемщики, которые надеялись уменьшить платеж за счет рефинансирования.

Согласно прогнозу аналитиков, объем просроченной ипотеки будет расти дальше.