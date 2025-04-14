Барнаульцы назвали лучший возраст для рождения первого ребенка
Жители краевой столицы уверены, что для первенца мужчина должен быть постарше, а женщина должна родить как можно раньше
14 апреля 2025, 10:30, ИА Амител
Женщине лучше всего рожать первенца в возрасте от 19 до 24 лет. Такое мнение высказали 38% жителей Барнаула в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"43% респондентов полагают, что для мужчины оптимальным возрастом для появления первого ребенка является период с 25 до 29 лет. В среднем участники опроса считают, что лучший возраст для рождения первенца составляет 26 лет для женщины и 28 лет для мужчины", – говорится в исследовании.
Сами жительницы Барнаула считают, что рожать первого ребенка женщине лучше в 26 лет, а мужчине становиться отцом – в 29 лет.
Опрос проведен с 21 марта по 9 апреля 2025 года среди трудоустроенных представителей экономически активного населения из Барнаула.
10:32:53 14-04-2025
Женщине лучше всего рожать первенца в возрасте от 19 до 24 лет.
Пусть не врут!
Депутатами высчитан возраст роженицы 14-16 лет! Всем беременеть и рожать! (даже денег дадут за это)
10:46:21 14-04-2025
а я почему-то всегда думал, что когда хотя бы минимальное понимание есть, кем и где работать, на что жить и растить ребенка.
как бы об ячейки общества, к тому времени, тоже не худо, хотя бы теоретический базис подтянуть.
поэтому едва ли это планка 19-24, скорее 25 и 25+
10:53:10 14-04-2025
Гость (10:46:21 14-04-2025) а я почему-то всегда думал, что когда хотя бы минимальное по... Если смотреть на возможность создания условий для воспитания ребенка, то 30+. А если про здоровье матери и потомства, то 19-24, потом больше всяких мутаций. То есть сейчас из-за социальных условий (получение образования, устройство на работу, покупка жилья) в основном рожают, когда здоровья уже нет.
11:02:34 14-04-2025
25-29 лет современный мужик еще сам младенчик несмышенный да еще и без денег -если мамка носками на оптовке не торгует
11:08:14 14-04-2025
Гость (11:02:34 14-04-2025) 25-29 лет современный мужик еще сам младенчик несмышенный да...
зато у бабы уже к этому времени два штампа в паспорте и одно свидетельство о рождении. полной жизнью живете
17:55:48 14-04-2025
Гость (11:08:14 14-04-2025) зато у бабы уже к этому времени два штампа в паспорте и ...
и пять абортов!
11:12:19 14-04-2025
Гость (11:02:34 14-04-2025) 25-29 лет современный мужик еще сам младенчик несмышенный да... Ну если ВАШ сыночка-корзиночка от мамкиной титьки оторваться боится, но не надо обо всех по нему судить. Современная молодежь (сужу по окружению своей 20 летней дочери) начинает работать в свободное от учебы время лет с 16
11:30:19 14-04-2025
Гость (11:12:19 14-04-2025) Ну если ВАШ сыночка-корзиночка от мамкиной титьки оторваться... поток?
11:50:30 14-04-2025
Musik (11:30:19 14-04-2025) поток?... нет
16:08:47 14-04-2025
Гость (11:12:19 14-04-2025) Ну если ВАШ сыночка-корзиночка от мамкиной титьки оторваться... наши помогают в нашем бизнесе с 12-14 лет. На совещаниях присутствуют, при поездках в банки и на переговоры, подрабатывают на производстве посыльными. Как можно раньше нужно вводить детей в бизнес, не слушайте про каких-то сосунов 25+ безработных, это из другого социального слоя. дети богатых горожан работают с подросткового возраста на своих предприятиях
12:53:55 14-04-2025
Рождаемость снизилась, рекордно, 200 лет такого не было и вот опять. А в роддомах впервые за сутки нет ни одних родов....
21:20:47 14-04-2025
Гость (12:53:55 14-04-2025) Рождаемость снизилась, рекордно, 200 лет такого не было и ...
Какой дурак в такое время рожать будет? Разве только реально дурак!