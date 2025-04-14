Жители краевой столицы уверены, что для первенца мужчина должен быть постарше, а женщина должна родить как можно раньше

14 апреля 2025, 10:30, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Женщине лучше всего рожать первенца в возрасте от 19 до 24 лет. Такое мнение высказали 38% жителей Барнаула в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"43% респондентов полагают, что для мужчины оптимальным возрастом для появления первого ребенка является период с 25 до 29 лет. В среднем участники опроса считают, что лучший возраст для рождения первенца составляет 26 лет для женщины и 28 лет для мужчины", – говорится в исследовании.

Сами жительницы Барнаула считают, что рожать первого ребенка женщине лучше в 26 лет, а мужчине становиться отцом – в 29 лет.

Опрос проведен с 21 марта по 9 апреля 2025 года среди трудоустроенных представителей экономически активного населения из Барнаула.