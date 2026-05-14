Барнаульцы пожаловались на полуразрушенные городские остановки

Речь идет как минимум о четырех остановочных павильонах

14 мая 2026, 10:37, ИА Амител

Фото: "Народный Фронт"

Жители Барнаула пожаловались на поврежденные остановочные павильоны. По словам горожан, сразу на нескольких остановках частично отсутствуют козырьки, из-за чего конструкции не защищают пассажиров от дождя и ветра.

О проблеме сообщили представители "Народного фронта". Речь идет как минимум о четырех остановочных павильонах, расположенных на улицах 65 лет Победы и 280-летия Барнаула.

Как утверждают общественники, часть конструкций находится в полуразрушенном состоянии. На остановках отсутствуют элементы крыши, из-за чего люди фактически остаются без укрытия во время непогоды.

В публикации жители назвали такие павильоны "бутафорией" и отметили, что остановки не выполняют свою основную функцию.

После обращений жителей "Народный фронт" направил запрос в комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула. Общественники потребовали оперативно восстановить поврежденные остановочные павильоны.

Официальных комментариев от городских властей по поводу сроков ремонта на момент публикации не поступало.