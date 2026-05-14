Барнаульцы пожаловались на полуразрушенные городские остановки
Речь идет как минимум о четырех остановочных павильонах
14 мая 2026, 10:37, ИА Амител
Жители Барнаула пожаловались на поврежденные остановочные павильоны. По словам горожан, сразу на нескольких остановках частично отсутствуют козырьки, из-за чего конструкции не защищают пассажиров от дождя и ветра.
О проблеме сообщили представители "Народного фронта". Речь идет как минимум о четырех остановочных павильонах, расположенных на улицах 65 лет Победы и 280-летия Барнаула.
Как утверждают общественники, часть конструкций находится в полуразрушенном состоянии. На остановках отсутствуют элементы крыши, из-за чего люди фактически остаются без укрытия во время непогоды.
В публикации жители назвали такие павильоны "бутафорией" и отметили, что остановки не выполняют свою основную функцию.
После обращений жителей "Народный фронт" направил запрос в комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула. Общественники потребовали оперативно восстановить поврежденные остановочные павильоны.
Официальных комментариев от городских властей по поводу сроков ремонта на момент публикации не поступало.
10:43:08 14-05-2026
Из того что я вижу это не намеренное повреждение вандалами а по всей видимости это снег. Тонкий пластик и стекло просто не выдержали снег. Кто проектировал это и кто это принимал к установке надо наказать
11:25:06 14-05-2026
Гость (10:43:08 14-05-2026) Из того что я вижу это не намеренное повреждение вандалами а... Посадить надо.
14:53:14 14-05-2026
Гость (11:25:06 14-05-2026) Посадить надо. ... не надо ни кого сажать! Все бы вам сажать... Сначала надо расстрелять, потом повешать, потом сжечь. И только потом думать куда садить).
PS: если что это шутка, фигурально выражаясь, а то кто-нибудь буквально воспримет)
10:44:59 14-05-2026
пф.. там хоть что то есть.. на ост Островского уже год как убрали павильон Ермолинские п/ф. оставили пол с разбитой плиткой и кучу ржавых остатков от павильона. Писала в комитет по благоустройству - ДЕНЕГ НЕТ
10:46:32 14-05-2026
Антона-Петрова Попова не хотят остановку поставить?Павильон снесли и оставили все в уродском состоянии.
10:58:56 14-05-2026
Это стеклянное чудо не защищает ни от чего.. ни от ветра, солнца, дождя и снега. просто место для рекламы.
11:16:22 14-05-2026
Монолитный поликарбонат прочнее стекла в сотни раз, что б его сломать нужно очень много усилий приложить. Сотовый поликарбонат, из которого сделана крыша павильона, хуже переносит ударные нагрузки, но от снега, града и ветра ничего ему не будет. Теплицы вон годами стоят у людей. Вывод - вандалы постарались. А вообще, с нашим менталитетом нужно как при союзе делать остановки, бетонные. Да, это менее эстетично, но зато жалоб меньше будет. Такой не только от дождя и ветра спасет, но и от снаряда укроет
11:26:27 14-05-2026
Гость (11:16:22 14-05-2026) Монолитный поликарбонат прочнее стекла в сотни раз, что б ег... Думаете всё таки долетят?
11:59:03 14-05-2026
Гость (11:26:27 14-05-2026) Думаете всё таки долетят? ... Лучше перебздеть, как говорится
11:39:01 14-05-2026
Гость (11:16:22 14-05-2026) Монолитный поликарбонат прочнее стекла в сотни раз, что б ег... Поликарбонат разрушается от солнца и перепадов температуры, делается ломким. Что видно на фото. Бока целые, крыша сломалась. Материал хороший, но не вечный. Просто надо заменять время от времени. Сама конструкция остановки мне нравится. Видно, что лавочки не очень высокие, подойдут людям среднего роста. А то в некоторых местах железные скамейки только для тех, кто выше 1,80м, остальные люди сидят, как куры на жердочке. Ещё от железных сидушек можно получить всякие воспалительные заболевания.
11:57:45 14-05-2026
Гость (11:39:01 14-05-2026) Поликарбонат разрушается от солнца и перепадов температуры, ... Разрушается, но не за сезон. Года 3-4 точно может простоять. А эти остановки чуть ли не каждый год чинят. А по поводу боков там на последней фотке задняя часть павильона разбита. Сам бы он не разрушился точно. По поводу конструкции вон люди пишут, что от дождя, ветра, солнца, радиации, ударов молний, кары небесной не спасает павильон. Значит к людям нужно прислушаться и построить на каждой остановке бункер с дверью
12:14:56 14-05-2026
Гость (11:39:01 14-05-2026) Поликарбонат разрушается от солнца и перепадов температуры, ... Теплица во дворе- 12 лет. Поликарбонат целый, только помутнел.
11:54:08 14-05-2026
Гость (11:16:22 14-05-2026) Монолитный поликарбонат прочнее стекла в сотни раз, что б ег... Правильно! В бетонных, в отличии от стеклянных, справлять нужду удобнее в разы!
12:56:35 14-05-2026
Гость (11:16:22 14-05-2026) Монолитный поликарбонат прочнее стекла в сотни раз, что б ег... не надо ля ля. При хорошем снегопаде на такой крыше дугой наметает сугроб в метр высотой. Если его скидывают регулярно дворники то еще куда ни шло а если нет то подтаивая оседая и так несколько раз сугроб копит вес а весногй тут даже железо тонкое не выдержит не то что плассмаска
11:33:04 14-05-2026
Остановочный павильон должен спасать пассажиров от ветра, осадков и солнца. А это недоразумение от чего "спасает"??
Кто это разрешил поставить, того надо в июле часика на два поставить в этот павильон и в январе на морозе и ветру подержать! Особенно вечером пусть автобуса дождется!
11:46:05 14-05-2026
Да бог с ними с остановками . Давно лет пять назад у нас на остановках стояли бетонные урны. Их каждый год белили в праздники. Нормально было. А сейчас даже на Ленинском проспекте. Который наш комитет позиционирует как на показ. Эти постоянно сломанные убогие железные банки. Они давно уже не квадратные. Они просто убогие. На каждой остановке. Я думаю их надо собрать и расставить в дорожном комитете под столами. Вместо вёдер. Гости города просто в ужасе. Когда оказываются на наших остановках.
11:51:19 14-05-2026
Гость (11:33:04 14-05-2026) Остановочный павильон должен спасать пассажиров от ветра, ос... В городе мы по 2 часа не стоим на остановках, подойдут такие. А где садоводческие маршруты и отдаленные части городской агломерации можно что-то посущественнее.
21:25:45 14-05-2026
Конструкция хорошая, удобная, эстетичная. Как-то возле России застал дождь, народ спрятался, я в том числе. Не промокли. Сквозь прозрачные стены видно подходящий к остановке транспорт.
С вандалами надо что-то делать. Искать по камерам и наказывать.
20:51:11 15-05-2026
Если и вандалы то нужно ловить их,остановки камерами оснащать,восстанавливать разбитое. Из-за пары идиотов тысячи жителей района терпеть неудобства не должны