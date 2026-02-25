Житель Новосибирска сломал позвоночник на остановке и добивается компенсации

Экспертиза признала вред здоровью тяжким

25 февраля 2026, 13:45, ИА Амител

Сергей Краснокутский / Фото: "КП-Новосибирск"

Житель Новосибирска, получивший тяжелую травму позвоночника после падения на обледенелой остановке, добивается компенсации. Инцидент произошел у остановочного павильона "Учительская". 58-летний Сергей Краснокутский поскользнулся на наледи возле киоска с фастфудом, когда направлялся к автобусу.

«Это случилось 13 марта 2025 года. Я поскользнулся на льду, упал на живот, по инерции проехал по наледи и ударился головой об остановку. Спину пронзила жуткая боль, я лежал и не мог встать. Один из прохожих вызвал скорую — ему я очень благодарен. Медики приехали почти через четыре часа, все это время я лежал прямо на льду. Когда они прибыли, фельдшеру помог тот же прохожий — вдвоем они довели меня до машины», — рассказал Сергей корреспонденту "КП-Новосибирск".

Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, после осмотра его экстренно направили в НИИТО. Обследование показало серьезные повреждения: оскольчатые переломы двух позвонков и переломы костистых отростков еще двух.

«Мне установили титановую пластину и восемь штифтов. Огромная благодарность нейрохирургу Кириллу Аникину и всей его команде. В больнице я провел 15 дней, в первые сутки почти не вставал. Большую поддержку оказали родные — дочка постоянно приходила, помогала с лекарствами», — говорит мужчина.

До травмы Сергей работал мастером-отделочником и подрабатывал в такси, однако после операции врачи запретили ему физические нагрузки. С ноября 2025 года ему разрешили только легкий труд и управление автомобилем не более двух-трех часов в день.

«Экспертиза признала вред здоровью тяжким. Я обратился к председателю СК Александру Бастрыкину, после чего было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В районной администрации заявили, что остановка находится в аренде и убирать территорию они не обязаны. В итоге я подал иск в Центральный районный суд», — пояснил сибиряк.

Сейчас Сергей регулярно проходит медицинские обследования — раз в три месяца. По словам врачей, при благоприятном восстановлении через год возможна повторная операция по удалению металлической конструкции.

«Я каждый день ношу корсет, снимаю его только дома. Работать в такси могу максимум пару часов — если повезет, зарабатываю около тысячи рублей. На лечение и реабилитацию ушло почти 500 тысяч рублей, не считая помощи по ОМС. При смене погоды боли усиливаются — это, похоже, навсегда. Недавно медкомиссия присвоила мне третью группу инвалидности», — рассказал Сергей.

По его словам, судебный процесс затягивается: ответчики не могут оперативно предоставить сведения по запросу суда, из-за чего заседания регулярно переносятся. Сейчас мужчина записался на прием в прокуратуру и намерен продолжать добиваться компенсации и ответственности виновных.