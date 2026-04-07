В Барнауле пожаловались на сломанные уже две недели лавки на остановке "Улица Матросова"

Люди вынуждены либо стоять, либо использовать поврежденные конструкции

07 апреля 2026, 10:36, ИА Амител

Сломанные лавочки / Фото: "Народный фронт"

В Барнауле на остановке "Улица Матросова" более двух недель остаются поврежденными лавки, из-за чего пассажиры испытывают неудобства при ожидании транспорта.

О проблеме сообщили горожане в Telegram-канале "Народного фронта". По их словам, скамейки на остановке частично разрушены: отсутствуют отдельные брусья, а доски сломаны. В результате люди вынуждены либо стоять, либо использовать поврежденные конструкции.

Как отмечают жители, особенно сложной ситуация становится для пожилых пассажиров, которым тяжело долго находиться на ногах даже при непродолжительном ожидании трамвая.

В связи с этим "Народный фронт" направил обращение в комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула с просьбой провести ремонт лавок на остановке.

Официальной информации о сроках устранения повреждений на момент публикации не приводится.

