В Барнауле пожаловались на сломанные уже две недели лавки на остановке "Улица Матросова"
Люди вынуждены либо стоять, либо использовать поврежденные конструкции
07 апреля 2026, 10:36, ИА Амител
В Барнауле на остановке "Улица Матросова" более двух недель остаются поврежденными лавки, из-за чего пассажиры испытывают неудобства при ожидании транспорта.
О проблеме сообщили горожане в Telegram-канале "Народного фронта". По их словам, скамейки на остановке частично разрушены: отсутствуют отдельные брусья, а доски сломаны. В результате люди вынуждены либо стоять, либо использовать поврежденные конструкции.
Как отмечают жители, особенно сложной ситуация становится для пожилых пассажиров, которым тяжело долго находиться на ногах даже при непродолжительном ожидании трамвая.
В связи с этим "Народный фронт" направил обращение в комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула с просьбой провести ремонт лавок на остановке.
Официальной информации о сроках устранения повреждений на момент публикации не приводится.
10:53:44 07-04-2026
Прямо вандализм какой то, а еще хотим быть эталоном для всего мира.
10:59:55 07-04-2026
Ну купите в арсидоме два плаха строганый и банка краски -1000 руб.
нет , будут жаловаться по две недели .
Попросите внучка бездаря лавочку починить- пусть ручками поработает
12:39:17 07-04-2026
Гость (10:59:55 07-04-2026) Ну купите в арсидоме два плаха строганый и банка краски -100... ---- Вы штоли предлагаете им не ныть?!?! Это выше их сил! 😄
11:09:19 07-04-2026
А как же водители трамваев. Они же должны по возможности сообщать. А дорожный комитет устранять. Всем наплевать. Или не так всё плохо. Раз какая-то бабушка ждёт свой трамвай сидя. Может просто завсягдатые жалобщики просто. Да и вставит обратно эту плаху супер усилий не надо. Лично я буду проходить мимо поправлю...
15:11:27 07-04-2026
да ладно (11:09:19 07-04-2026) А как же водители трамваев. Они же должны по возможности соо... Пойдёшь поправлять- сообщат что думаешь.
12:35:51 07-04-2026
Главное, на ракеты деньги есть. А на остальное плевать.
13:52:52 07-04-2026
Гость (12:35:51 07-04-2026) Главное, на ракеты деньги есть. А на остальное плевать. ... Да эти ваши диточки переломали всего уже на десяток таких ракет только в Барнауле) пока за их делишки будут отвечать хозяева зданий, учителя школ. водители ОТ и черти кто еще, а не породившие их и плюнувшие на их воспитание, ничего не изменится.
12:53:49 07-04-2026
надо было железные лавки делать и приваривать покрепче
все это дерево выломают и не раз. В этом ведь раионе белых лебедей на моту 18 раз выламывали а местный дедок их снова и снова чинил? помните эту историю? Скорее всего хулиганы те же самые. Лавки теперь крушат