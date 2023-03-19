Барнаульцы рассказали о мусорной площадке, которую не убирают уже пять месяцев

По словам горожан, обращения к ответственным лицам не дают ожидаемого эффекта

19 марта 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"

Жители Барнаула пожаловались на свалку, которую уже несколько месяцев никто не убирает. Пост об этом опубликовали в сообществе "Чёрное и Белое Барнаул".

Автор сообщения рассказал, что брошенные контейнерные площадки расположены на Фурманова, 26а и Рылеева, 21. По словам горожанина, уборку здесь не проводили уже пять месяцев.

Люди обращались за помощью к ответственным лицам, но это не дало никакого результата.

В комментариях под постом пользователи удивились тому, что на контейнерной площадке мусор лежит не в контейнерах, а вокруг них.