Барнаульцы рассказали о мусорной площадке, которую не убирают уже пять месяцев
По словам горожан, обращения к ответственным лицам не дают ожидаемого эффекта
19 марта 2023, 11:05, ИА Амител
Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"
Жители Барнаула пожаловались на свалку, которую уже несколько месяцев никто не убирает. Пост об этом опубликовали в сообществе "Чёрное и Белое Барнаул".
Автор сообщения рассказал, что брошенные контейнерные площадки расположены на Фурманова, 26а и Рылеева, 21. По словам горожанина, уборку здесь не проводили уже пять месяцев.
Люди обращались за помощью к ответственным лицам, но это не дало никакого результата.
В комментариях под постом пользователи удивились тому, что на контейнерной площадке мусор лежит не в контейнерах, а вокруг них.
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