НОВОСТИОбщество

Барнаульцы рассказали о мусорной площадке, которую не убирают уже пять месяцев

По словам горожан, обращения к ответственным лицам не дают ожидаемого эффекта

19 марта 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"
Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"

Жители Барнаула пожаловались на свалку, которую уже несколько месяцев никто не убирает. Пост об этом опубликовали в сообществе "Чёрное и Белое Барнаул".

Автор сообщения рассказал, что брошенные контейнерные площадки расположены на Фурманова, 26а и Рылеева, 21. По словам горожанина, уборку здесь не проводили уже пять месяцев.

Люди обращались за помощью к ответственным лицам, но это не дало никакого результата.

В комментариях под постом пользователи удивились тому, что на контейнерной площадке мусор лежит не в контейнерах, а вокруг них.

Комментарии 7

  • Вот где н6адо было Крымскую весну проводить- мож убрали бы наконец
    19 марта, Гость   Ответить
  • А на пересечении Чкалова и Прудского переулка месяц мусор не вывозят, зато квитанция вовремя пришла!
    19 марта, Гость   Ответить
  • ну как дети малые-не для этого затевалась мусорная реформа
    19 марта, Гость   Ответить
  • Просто не нужно гадить мимо контейнеров. Чисто не там где убирают, а там где не мусорят
    19 марта, Гость   Ответить
  • А на пересечении Чкалова и Прудского--- В ЦЕНТРЕ? не может быть!!!!
    20 марта, Гость   Ответить
  • Почему ни кто не задает вопросы к собственнику площадки УК Простор, директор Черепанова Наталья Васильевна, куда она наши денежки потратила, ПОЧЕМУ НЕ СЛЕДИТ ЗА НАШЕЙ ПЛОЩАДКОЙ? Мы оплачиваем все ВОВРЕМЯ! Почему ее не могут оштрафовать и лишить лицензии городские власти?
    20 марта, Гость   Ответить
  • Лишить? Лишалка не выросла. Не для того она там работает.
    20 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров