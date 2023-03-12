Барнаулец пожаловался на заваленные мусором районы новостроек

По словам горожанина, отходы из неправильно расположенных баков постоянно разносит по улице

12 марта 2023, 19:01, ИА Амител



























Житель Барнаула в социальных сетях рассказал о том, что районы новостроек страдают от проблем с мусором. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, баки расположены неправильно, возле красной линии. Мусор из них постоянно разносит по округе, выбрасывает на дорогу, где его растаскивают проезжающие мимо машины.

Горожанин отметил, что со временем проблема усугубляется, но большинство людей к этому просто привыкли.

Барнаулец просит разобраться с мусором и привлечь установивших баки в этом месте к ответственности.

Ранее о мусорном коллапсе сообщали жители Рубцовска, где баки установлены неправильно и постоянно превращаются в горы отходов.