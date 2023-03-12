НОВОСТИЭкология

Барнаулец пожаловался на заваленные мусором районы новостроек

По словам горожанина, отходы из неправильно расположенных баков постоянно разносит по улице

12 марта 2023, 19:01, ИА Амител

Житель Барнаула в социальных сетях рассказал о том, что районы новостроек страдают от проблем с мусором. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, баки расположены неправильно, возле красной линии. Мусор из них постоянно разносит по округе, выбрасывает на дорогу, где его растаскивают проезжающие мимо машины.

Горожанин отметил, что со временем проблема усугубляется, но большинство людей к этому просто привыкли.

Барнаулец просит разобраться с мусором и привлечь установивших баки в этом месте к ответственности.

Ранее о мусорном коллапсе сообщали жители Рубцовска, где баки установлены неправильно и постоянно превращаются в горы отходов.

Комментарии 24

  • Надо привыкать. Человейники - это коммунальное гетто. Лет через пять это будут ободранные подъезды, дребезжащие лифты, разбитые дороги и жильцы будут обречены на постоянный шум повторных ремонтов. Но самое ужасное - начнёт сыпаться дорогущая электрика и автоматика, без которых в человейниках жить невозможно и за которые УК постоянно будут драть деньги с жильцов. Так уже в Москве, Питере, во всех "элитарных" выселках.
    12 марта, Гость   Ответить
  • Как хорошо, что мы сразу потратили чуть больше денег и купили квартиру в тихом благополучном Центре. Тут и люди более цивилизованные, и городские службы работают лучше, и не надо каждый день стоять в мозгодробительных дорожных пробках.
    12 марта, Гость   Ответить
  • Ну так они в этом районе заварили все мусоропроводы. Теперь баки стоят на улице. Этого и следовало ожидать, что теперь будет помойка. Только больному на всю голову человеку могла придти мысль строить многоэтажки без мусоропровода.
    12 марта, Гость   Ответить
  • Дорог нет, садиков нет, транспорта нет, поликлиник нет, мусор есть, вы как-то осознанно там жильё покупаете? Или это случайность
    12 марта, Гость   Ответить
  • Только больному на всю голову человеку могла придти мысль строить многоэтажки без мусоропровода. ***** Эта мера вынужденная. Многократно проверено и доказано временем: мусоропроводы - это всегда нестерпимая вонь, дикая антисанитария, полчища насекомых, крыс и мышей.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Я живу в доме с мусоропроводом, и ничего из вами перечисленного нет.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Если в доме есть мусоропровод, то мусор вывозят каждое утро, дворник подкатывает баки к машине и следит, чтобы мусор весь был собран, убирает каждую площадку возле подъездов. Поэтому мусора у таких домов нет. Если же мусорки вынесены далеко за пределы подъезда, никто фактически не следит, как их часто вывозят и никто не следит за чистотой вокруг. Все подходят и кидают как попало, а некоторые особо одаренные еще и собак там прикармливают. Поэтому возникает жуткая помойка и антисанитария, что и показал данный факт, озвученный в статье. Все районы без мусоропроводов ожидает такое будущее.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Я живу в доме с мусоропроводом, и ничего из вами перечисленного нет. ***** Я тоже жил. Была вонь, рассыпанный мусор у трубы, лужи нечистот там же, крысы, копошащиеся бомжи внизу, поджоги и прочие прелести вонючей трубы. И у вас всё ещё будет. Хотя все, въезжая в человейник, думают, что он всегда будет как с иголочки. У нас даже убийства в подъезде были. И это был самый центр Барнаула с претензией на "элитарность".
    13 марта, Гость   Ответить
  • дворник подкатывает баки к машине и следит, чтобы мусор весь был собран **** Всё будет так, если дворник будет получать тыс. 50. А вы сколько своему платите?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Была вонь, рассыпанный мусор у трубы, лужи нечистот там же------- потому что ты там жил и гадил где живешь. а сейчас весь этот букет находится в 50 метрах от твоего подъезда и ты его тупо не видишь, потому что он "далеко".
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, квартал 2000, квартал 2001, квартал Лазурный и Лазурный 2. Везде есть мусоропроводы, и везде чисто. Везде дворник следит, когда подъезжает машина мусорная. И в подъездах чисто. Я не знаю сколько им платят, об этом должна ТСЖ думать. А этот район так называемых матрешек, его еще Союз называют в просторечье, там заварили мусоропроводы и получили помойку.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Человейники - это коммунальное гетто. ========== Все от людей зависит, населяющих это гетто. У нас в доме мусоропроводы - нет ни вони, ни крыс, ни тараканов. Мусор вывозят 3 раза в неделю - все машины свои убирают от подъездов в "мусорный день", не стремаются.
    13 марта, Гость   Ответить
  • потому что ты там жил и гадил где живешь ***** По стилю вашего письма и переходу на личности сразу виден уровень вашего образования и воспитания. Ниже плинтуса! *** Все процессы и явления надо рассматривать в динамике и в далектике их изменений. А в человейниках они всегда закономерны и очевидны. Я это наблюдал не только у нас на Красноармейском, но и в Москве, Питере, в Берлине и Франкфурте.
    13 марта, Гость   Ответить
  • уровень вашего образования и воспитания. Ниже плинтуса!-------- и с образованием и с воспитанием все замечательно, но я не буду миндальничать с каждым сказочником-фантастом. если у тебя в подъезде нагажено, значит гадишь и ты и твои соседи. а сейчас можешь пяткой перекреститься и заявить, что это не ты делал.
    13 марта, Гость   Ответить
  • не стремаются. ---- это на каковском?
    13 марта, Гость   Ответить
  • если у тебя в подъезде нагажено, значит гадишь и ты и твои соседи --- юношеский максимализм. Давно школу закончил?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Давно школу закончил?------- уже младший ребенок заканчивает. а ты можешь прикрываться красивыми словами про максимализм и прочее. это не изменит того факта, что гадил ты и соседи. с уверенностью скажу, что к тебе в подъезд мусор из соседних домов не носили. опровергай.
    13 марта, Гость   Ответить
  • и с образованием и с воспитанием все замечательно ***** Вы пишите с ошибками. И это не опечатки. А если так будете общаться с соседями по своему человейнику, очень быстро заработаете себе на голову кучу врагов и проблем. Впрочем, во всех человейниках всегда есть коммунальная вражда, а как следствие скандалы и разборки. Это их неотъемлемая объективная сущность.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Вы пишите с ошибками. И это не опечатки-------- все с тобой ясно. когда подтвердить свое неучастие в загаживании не смог, стал до Ашибок докапываЦа. а что до остальной части твоего памфлета, то есть замечательная фраза сказанная Жоржем Милославским. состоит из пары слов. сам вспомнишь или подсказка нужна?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Когда у оппонента заканчиваются разумные доводы он переходит на личность или указывает на ошибки. Есть что реально сказать?
    13 марта, Гость   Ответить
  • В этих гетто покупают жилье в основном деревенские, для них нормально как старт городской жизни. В деревне мусор выкинул за ограду в яр, и то хорошо, уже чистота. С этими привычками и прибывают в город...
    13 марта, Гость   Ответить
  • Как сейчас модно говорить "человеческий фактор"! а на самом деле, это неуважение к чужому труду и еще к себе. Наглым жить проще. Прикормили голубей рядом с подъездом, вышла мама с ребенком пакет, вынесла пакет с кормом, высыпала какую-то вонючую смесь ,пакет бросила здесь же на землю. Это как? Роняют мусор мимо мусоропровода, не поднимают. Говорить - бесполезно. Вот так и живем!
    13 марта, Гость   Ответить
  • И у вас всё ещё будет.---живу в доме 1983 года посторйки. С мусоропроводом. Чисто и в подьездах и возле них. Не воняет, крыс, тараканов и бомжей нет
    13 марта, Гость   Ответить
  • Живу в доме 2006 года. Загадили мусоропровод так, что от него воняет на весь подъезд, сломали крышки люков, внутри все черно от грязи. Внизу в помещении, куда валится мусор, постоянно плодятся крысы, роются бомжи и тоже все черное от несмываемой грязи. На первых этажах люди окна не могли открыть от постоянной вони летом. Травят все это дело хлором, от которого потом все глаза разъедает. Поэтому приняли решение заварить люки, закрыть мосоросборник и выбрасывать мусор в контейнеры. Вокруг них свалка и вонь, но хоть в подъезде стало чем дышать и крыс стало меньше.
    13 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров