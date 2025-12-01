Барнаульцы ищут хулигана, пробившего лобовое стекло у авто на парковке по улице Взлетной

Владельцы авто и жители района просят помочь установить личность злоумышленника

01 декабря 2025, 09:30, ИА Амител

Барнаульцы ищут неизвестного хулигана, который ранним утром разбил лобовое стекло на парковке по улице Взлетной, пишет Telegram-канал "В курсе 22".

Инцидент произошел 30 ноября около 04:50 утра у дома № 10. Как рассказали очевидцы, мужчина забрался на капот Nissan Fairlady и ударом ноги пробил лобовое стекло – без ссоры, конфликта или какой-либо причины. Судя по описанию, он просто подошел к машине и нанес удар.

