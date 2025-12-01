НОВОСТИОбщество

Барнаульцы ищут хулигана, пробившего лобовое стекло у авто на парковке по улице Взлетной

Владельцы авто и жители района просят помочь установить личность злоумышленника

01 декабря 2025, 09:30, ИА Амител

Барнаульцы ищут неизвестного хулигана, который ранним утром разбил лобовое стекло на парковке по улице Взлетной, пишет Telegram-канал "В курсе 22".

Инцидент произошел 30 ноября около 04:50 утра у дома № 10. Как рассказали очевидцы, мужчина забрался на капот Nissan Fairlady и ударом ноги пробил лобовое стекло – без ссоры, конфликта или какой-либо причины. Судя по описанию, он просто подошел к машине и нанес удар.

Ранее сообщалось, что жительнице Барнаула выломали зеркала на авто за парковку на придомовой территории. Женщина поставила свой автомобиль на открытой площадке, где не было ограждений.

Парковка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комментарии

Avatar Picture
Добрый

09:38:40 01-12-2025

Если просто так то сломать ноги. А если за дело надо разбираться.

  -9
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:38 01-12-2025

Добрый (09:38:40 01-12-2025) Если просто так то сломать ноги. А если за дело надо разбира...
Во-первых, что его искать! Время и место известно, он делает фотоотчёт на смартфон. Запрашиваем чей смартфон в это время был на капоте машины и идём в гости...

  0
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:11 02-12-2025

Гость (11:52:38 01-12-2025) Во-первых, что его искать! Время и место известно, он де... Такие вещи менты не делают направо и налево, иначе народ начнёт осторожничать. Это только в интересах государства, как правило. Не по мелочам. Как ни странно.

  9
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:17 01-12-2025

Вряд ли он случайную машину разбивал. Мотив личный был

  13
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:24 01-12-2025

Судя по видео можно предположить, что он специально приходил к этой машине.

  21
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:32 01-12-2025

Наверное гараж на Взлетной продает, просит 800, сейчас может возьмут

  0
Ответить
Avatar Picture
гость

10:18:35 01-12-2025

интересно, сколько на фашечку стекло сейчас будет стоить?

  -4
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:05 01-12-2025

Nissan Fairlady это спортивная машина. Вероятно у нее проблемы с выхлопом или прокладкой между рулем и сиденьем.

  13
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:05 01-12-2025

Если специально к ней шел, чего не подготовился? На капот лез, ногами долбил...

  -2
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:59 01-12-2025

Все нормально у хулигана

  -2
Ответить
