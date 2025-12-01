Барнаульцы ищут хулигана, пробившего лобовое стекло у авто на парковке по улице Взлетной
Владельцы авто и жители района просят помочь установить личность злоумышленника
01 декабря 2025, 09:30, ИА Амител
Барнаульцы ищут неизвестного хулигана, который ранним утром разбил лобовое стекло на парковке по улице Взлетной, пишет Telegram-канал "В курсе 22".
Инцидент произошел 30 ноября около 04:50 утра у дома № 10. Как рассказали очевидцы, мужчина забрался на капот Nissan Fairlady и ударом ноги пробил лобовое стекло – без ссоры, конфликта или какой-либо причины. Судя по описанию, он просто подошел к машине и нанес удар.
Ранее сообщалось, что жительнице Барнаула выломали зеркала на авто за парковку на придомовой территории. Женщина поставила свой автомобиль на открытой площадке, где не было ограждений.
09:38:40 01-12-2025
Если просто так то сломать ноги. А если за дело надо разбираться.
11:52:38 01-12-2025
Добрый (09:38:40 01-12-2025) Если просто так то сломать ноги. А если за дело надо разбира...
Во-первых, что его искать! Время и место известно, он делает фотоотчёт на смартфон. Запрашиваем чей смартфон в это время был на капоте машины и идём в гости...
10:03:11 02-12-2025
Гость (11:52:38 01-12-2025) Во-первых, что его искать! Время и место известно, он де... Такие вещи менты не делают направо и налево, иначе народ начнёт осторожничать. Это только в интересах государства, как правило. Не по мелочам. Как ни странно.
10:06:17 01-12-2025
Вряд ли он случайную машину разбивал. Мотив личный был
10:10:24 01-12-2025
Судя по видео можно предположить, что он специально приходил к этой машине.
10:11:32 01-12-2025
Наверное гараж на Взлетной продает, просит 800, сейчас может возьмут
10:18:35 01-12-2025
интересно, сколько на фашечку стекло сейчас будет стоить?
10:25:05 01-12-2025
Nissan Fairlady это спортивная машина. Вероятно у нее проблемы с выхлопом или прокладкой между рулем и сиденьем.
14:07:05 01-12-2025
Если специально к ней шел, чего не подготовился? На капот лез, ногами долбил...
14:27:59 01-12-2025
Все нормально у хулигана