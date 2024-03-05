Барнаульцы заметили большую стаю собак, бежавших по проспекту и что-то вынюхивавших
Жители интересуются, откуда столько собак появилось в центре города
05 марта 2024, 14:03, ИА Амител
Жители Барнаула пожаловались в Telegram-канале amic.ru на огромную стаю бездомных собак на проспекте Социалистическом.
"Бежит куда-то стая собак. Заняли всю улицу, их больше 10, страшно пройти мимо. Откуда собаки появились в центре города?" – возмутился наш читатель.
14:09:29 05-03-2024
Это они котов пошли душит
14:15:25 05-03-2024
Заездили эту тему собак. Ну в конце концов - это дело то администрации. Какая то служба должна быть. Просто в городе администрация и главы её не работают,а только обещают. Негатив в обществе конечно же абсолютно назрел. Горожане же не дураки всё это видят .
20:34:15 05-03-2024
гость (14:15:25 05-03-2024) Заездили эту тему собак. Ну в конце концов - это дело то адм... Горожане же не дураки - Вот тут ты не прав.
14:18:11 05-03-2024
Свадьба. Собачья свадьба. Весной у них всегда.
14:32:59 05-03-2024
В администрацию отмечаться бегут....
14:49:35 05-03-2024
Вынюхивают? Это они зоошизиков ищут. Хотят отблагодарить...
14:58:56 05-03-2024
эти собаки вечно что-то вынюхивают
08:15:37 06-03-2024
Не только же в других районах бегать 😄
15:17:39 06-03-2024
Вчера стоял курил на «Колизее» (да, там можно). По площади шла женщина с собакой. Не на поводке. Собака пошла валяться в сугробе, а женщина ушла по своим делам. То есть это была не её собака. Подбежала ко мне, обнюхала и ушла дальше. Хорошо что одна. А если пять и бешеные?