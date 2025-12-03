"Молодой богач" обманул 58-летнюю жительницу Барнаула, очаровав ее платьями и долларами

В ходе приятного общения кавалер заявил женщине, что пришлет ей очень дорогие подарки

03 декабря 2025, 11:16, ИА Амител

В Алтайском крае мошенник обманул жительницу Барнаула, пообещав к ее дню рождения отправить посылку с подарками и деньгами, сообщает региональное МВД.

«В одном из приложений познакомилась с молодым человеком. Завязалось приятное общение, в ходе которого кавалер предложил отправить к ее дню рождения посылку с часами, украшениями, платьями и 50 тыс. долларов», – рассказали в ведомстве.

После этого позвонил якобы представитель транспортной компании и сообщил, что посылка прибыла на таможню в Москве и необходимо заплатить взнос. Женщина со своей банковской карты перевела 65 тысяч рублей.

Ранее "миротворец из армии США" обманул жительницу Алтайского края на 2 млн рублей. Так называемый Алекс заявил женщине, что влюбился в нее и хочет ради нее покинуть вооруженные силы.