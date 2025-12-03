"Молодой богач" обманул 58-летнюю жительницу Барнаула, очаровав ее платьями и долларами
В ходе приятного общения кавалер заявил женщине, что пришлет ей очень дорогие подарки
03 декабря 2025, 11:16, ИА Амител
В Алтайском крае мошенник обманул жительницу Барнаула, пообещав к ее дню рождения отправить посылку с подарками и деньгами, сообщает региональное МВД.
«В одном из приложений познакомилась с молодым человеком. Завязалось приятное общение, в ходе которого кавалер предложил отправить к ее дню рождения посылку с часами, украшениями, платьями и 50 тыс. долларов», – рассказали в ведомстве.
После этого позвонил якобы представитель транспортной компании и сообщил, что посылка прибыла на таможню в Москве и необходимо заплатить взнос. Женщина со своей банковской карты перевела 65 тысяч рублей.
Ранее "миротворец из армии США" обманул жительницу Алтайского края на 2 млн рублей. Так называемый Алекс заявил женщине, что влюбился в нее и хочет ради нее покинуть вооруженные силы.
11:26:46 03-12-2025
Обмануть нас не трудно, обманываться мы рады. 50 000 долларов)))
11:44:37 03-12-2025
Ну, что здесь сказать, 50 тысяч долларов🤑🤦
11:50:19 03-12-2025
В целом приемлемо. Старуханка заплатила 65 тысяч рублей за возможность хоть немного почувствовать себя Прынсцессой. А теперь побежала жалосться, тьфу.
12:25:32 03-12-2025
У, нас что? Нехватка местных Мужчин?
12:51:49 03-12-2025
Гость (12:25:32 03-12-2025) У, нас что? Нехватка местных Мужчин? ... Там на кону стояли шмотки и 50 тонн грина. Вот и дрогнуло старушачье сердечко...
20:49:13 05-12-2025
Гость (12:51:49 03-12-2025) Там на кону стояли шмотки и 50 тонн грина. Вот и дрогнуло ст... Это которое ниже пояса? Похоже у нее и мозги в стрингах живут
13:33:01 03-12-2025
Гость (12:25:32 03-12-2025) У, нас что? Нехватка местных Мужчин? ... Молодых и богатых, еще и с подарками, и к бабке? Да целая толпа, запаришься выбирать! )))
13:41:17 03-12-2025
Гость (12:25:32 03-12-2025) У, нас что? Нехватка местных Мужчин? ... Да вон полно из стран ближнего зарубежья. Хватайте их. Може заграницу увезет. Будете третьей женой.
12:28:17 03-12-2025
В одном из приложений познакомилась с молодым человеком.----- это про нее - Мудрость приходит со старостью, но иногда старость приходит одна😉
12:49:30 03-12-2025
Я понимаю, что каждая мнит себя королевой, но:
58 лет..
молодой и богатый поклонник.. вдруг.. из интернета..
украшения, платье и 50 тыр зелеными..
Давно уж не малолетка, да и до старческого маразма еще вроде далековато. Это же насколько нужно быть.. ээ.. недалекого ума?
13:26:57 03-12-2025
По моему это извращение. Может просто деменция
14:22:49 03-12-2025
Великовозрастная дама очаровала кавалера, раскрутила на дорогие подарки под предлогом дня рождения (нормальная бы вежливо отказалась принимать от чужого сына, брата, мужа, отца) - дамочка не прошла проверку на меркантильность. Затем, рассчитав разницу стоимости подарка и пошлины, заплатила 65 000р. - доказала свою расчётливость. Где же была её гордость когда богатый кавалер не оплатил даже доставку? Зато взыграло чувство мести и проигравшая мошенница заявила на мошенника.
18:52:03 03-12-2025
Гость (14:22:49 03-12-2025) Великовозрастная дама очаровала кавалера, раскрутила на доро... Думается, что все проще - хитропопая кашолка местного разлива прикинувшись в тырнете какой-нибудь элитной эскортницей думала, что разводит молодого богатого буратину, а неожиданно оказалось что развели ее поймав на жадности и непомерном самомнении. Карма.