Барнаулец получил реальный срок после стрельбы из карабина по знакомому
В ходе судебного разбирательства подсудимый свою вину не признал
09 июня 2026, 13:40, ИА Амител
Житель Барнаула получил реальный срок за вооруженное нападение на знакомого после конфликта из-за совместной финансовой деятельности. Приговор вынес Центральный районный суд Барнаула.
Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, инцидент произошел в ноябре 2024 года в районе площади Баварина. Во время встречи между двумя мужчинами возник конфликт, связанный с денежными вопросами.
Следствием и судом установлено, что в ходе ссоры обвиняемый выстрелил оппоненту в ногу из самозарядного карабина. После этого он продолжил избивать потерпевшего, нанося удары прикладом оружия, а также руками и ногами по голове, шее и туловищу.
Действия барнаульца квалифицировали по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и пунктам "д" и "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
В ходе судебного разбирательства подсудимый свою вину не признал. Однако, как отметила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, его причастность была подтверждена собранными следствием доказательствами.
Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.
13:50:14 09-06-2026
"Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, инцидент произошел в ноябре 2024 года"---------- Ни шатко, ни валко полтора года собирали доказательства.
14:08:24 09-06-2026
Гость (13:50:14 09-06-2026) "Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, инцидент произо... Видосик с пасхой и кальяном суд отработал за пару месяцев. Когда надо всё быстро делается
14:19:02 09-06-2026
Гость (13:50:14 09-06-2026) "Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, инцидент произо... зато срок уменьшилса намнооого а он спокойно в браслетике жил поживал
14:18:14 09-06-2026
а вы в курсе что некоторые жители сами решают проблему с шумом после 24 часов? приезжают подростки на машинах пьют орут и музыка. вот жители соседних домов того. так что аккуратнее. патруль вызывать долго и "заявление писать будете"? тоже не айс
16:19:58 09-06-2026
В чём суть решения проблемы самостоятельно?
16:27:54 09-06-2026
Гость (16:19:58 09-06-2026) В чём суть решения проблемы самостоятельно?... Потому что он бизнесмен и ему никто не поможет решить проблему, только он сам.