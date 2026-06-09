Барнаулец получил реальный срок после стрельбы из карабина по знакомому

В ходе судебного разбирательства подсудимый свою вину не признал

09 июня 2026, 13:40, ИА Амител

Мужчина с оружием / Оружие / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Житель Барнаула получил реальный срок за вооруженное нападение на знакомого после конфликта из-за совместной финансовой деятельности. Приговор вынес Центральный районный суд Барнаула.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, инцидент произошел в ноябре 2024 года в районе площади Баварина. Во время встречи между двумя мужчинами возник конфликт, связанный с денежными вопросами.

Следствием и судом установлено, что в ходе ссоры обвиняемый выстрелил оппоненту в ногу из самозарядного карабина. После этого он продолжил избивать потерпевшего, нанося удары прикладом оружия, а также руками и ногами по голове, шее и туловищу.

Действия барнаульца квалифицировали по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и пунктам "д" и "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В ходе судебного разбирательства подсудимый свою вину не признал. Однако, как отметила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, его причастность была подтверждена собранными следствием доказательствами.

Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.