Барнаулец стрелял из пистолета для проверки реакции собаки и попал на крупный штраф
На судебном заседании он признал свою вину и раскаялся
25 февраля 2026, 13:58, ИА Амител
Житель Барнаула решил поэкспериментировать с реакцией своей собаки на громкие звуки и устроил стрельбу в частном секторе, напугав соседей. Итогом эксперимента стали крупный штраф и изъятие оружия.
Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, мужчина дважды выстрелил в воздух из пистолета, находясь рядом со своим домом. Громкие хлопки привлекли внимание соседок, которые вышли на улицу и выразили недовольство происходящим. Одна из женщин вызвала полицию.
«Прибывшие сотрудники составили на барнаульца административный протокол по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ — за стрельбу в населенном пункте в не предназначенном для этого месте. Сам нарушитель объяснил, что стрелял не из хулиганских побуждений, а из любопытства: ему было интересно, как питомец отреагирует на звук выстрела», — говорится в сообщении.
На судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей, а также постановил конфисковать пистолет и боеприпасы. Решение вступило в законную силу и обжаловано не было.
Ранее в Удмуртии был задержан мужчина, устроивший стрельбу из сигнального пистолета в кафе. Безработный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с другим посетителем и выстрелил в него.
14:45:48 25-02-2026
Мужик бахнул две петарды, какие проблемы?
Впрочем, он сам на себя всё написал самостоятельно, пусть страдает за недержание языка.
Обвиняют в чём-то? Закрой рот, отбрось ручку в сторону - проблем будет меньше на порядок.
10:55:06 26-02-2026
За огнестрел посадили бы.И медаль дали бы. К бабке не ходи. А из воздушки, да еще с нашими ограничениями по мощности- только пенсионерок пугать.