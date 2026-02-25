Барнаулец стрелял из пистолета для проверки реакции собаки и попал на крупный штраф

На судебном заседании он признал свою вину и раскаялся

25 февраля 2026, 13:58, ИА Амител

Житель Барнаула решил поэкспериментировать с реакцией своей собаки на громкие звуки и устроил стрельбу в частном секторе, напугав соседей. Итогом эксперимента стали крупный штраф и изъятие оружия.

Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, мужчина дважды выстрелил в воздух из пистолета, находясь рядом со своим домом. Громкие хлопки привлекли внимание соседок, которые вышли на улицу и выразили недовольство происходящим. Одна из женщин вызвала полицию.

«Прибывшие сотрудники составили на барнаульца административный протокол по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ — за стрельбу в населенном пункте в не предназначенном для этого месте. Сам нарушитель объяснил, что стрелял не из хулиганских побуждений, а из любопытства: ему было интересно, как питомец отреагирует на звук выстрела», — говорится в сообщении.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей, а также постановил конфисковать пистолет и боеприпасы. Решение вступило в законную силу и обжаловано не было.

