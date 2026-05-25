Мужчина выстрелил в подростков после их нападения
Россиянин открыл огонь по подросткам в Сергиевом Посаде
25 мая 2026, 15:36, ИА Амител
Пистолет / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Сергиевом Посаде 23 мая двое подростков 2008 и 2010 годов напали на мужчину. Они имели при себе нож и пневматический пистолет.
После этого россиянин выстрелил в сторону молодых людей. Пострадавших госпитализировали.
Сейчас известно, что мужчина носил при себе оружие на законных основаниях. Следователи возбудили уголовное дело. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Барнауле проверяли нападение подростков на мужчину с инвалидностью. Ему вызвали скорую помощь.
15:45:18 25-05-2026
Мужик всё правильно сделал, бандитов надо валить.
09:35:15 26-05-2026
Гость (15:45:18 25-05-2026) Мужик всё правильно сделал, бандитов надо валить.... чую этот коммент будет прям рекордсмен по одобрениям.
круче был только коммент про сиськи, там больше сотни + было.
характерно... социологично...
15:49:04 25-05-2026
В загнивающей Америке если к кому то лезешь бить морду, будь готов что в ответ в тебя пальнут.
15:54:04 25-05-2026
Молодец!
15:54:54 25-05-2026
Красава!, жалко, что теперь кровь свернут доблестные правоохранители, яжмамки, прочие....
15:55:12 25-05-2026
Молодец мужик! Эта шпана по хорошему не понимают... Только рыла им бить или отстреливать...
16:12:14 25-05-2026
Кость (15:55:12 25-05-2026) Молодец мужик! Эта шпана по хорошему не понимают... Только р... Бить не надо. Глушить надо и папкам-мамкам этих выкидышей на пожизненное подтирание портков отправлять.
16:00:53 25-05-2026
Они же ещё не подросли, а он уже в них пуляет.
16:34:29 25-05-2026
Заметили, тваренышей никому не жалко? Мы плохие или нас уже достали?
16:46:02 25-05-2026
гость (16:34:29 25-05-2026) Заметили, тваренышей никому не жалко? Мы плохие или нас уж... Ну а чего тут жалеть если это правда, и шакалы сами напали?
17:18:44 25-05-2026
Оружие и спецсредства применять нужно очень осторожно. Нельзя против лиц с ярко выраженной инвалидностью, беременностью и малолетством.
17:46:43 25-05-2026
Кхм... (17:18:44 25-05-2026) Оружие и спецсредства применять нужно очень осторожно. Нельз... Черным по белому-малолетки были с оружием плюс к этому забыли указать что у мужика был травмат и предупредительные выстрелы он делал на непоражение ,как и то что малолетки были немножко пьяными
18:58:51 25-05-2026
гость (17:46:43 25-05-2026) Черным по белому-малолетки были с оружием плюс к этому забыл... Они могут быть хоть с ракетной установкой. Но если по виду они дети - стрелять нельзя.
21:54:09 25-05-2026
Кхм... (18:58:51 25-05-2026) Они могут быть хоть с ракетной установкой. Но если по виду о... Читайте законы полностью
Ограничения по категориям лиц. Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен. Исключение — случаи совершения указанными лицами вооружённого либо группового нападения.
Два пункта этого постановления подтвердили право законности применение травмата
22:11:50 25-05-2026
Кхм... (18:58:51 25-05-2026) Они могут быть хоть с ракетной установкой. Но если по виду о... Ну так не стреляй раз тебе нельзя.
22:38:11 25-05-2026
Кхм... (18:58:51 25-05-2026) Они могут быть хоть с ракетной установкой. Но если по виду о... Даже если они угрожают вашей жизни? Или делают вид что угрожают?.....
23:35:34 25-05-2026
Кхм... (18:58:51 25-05-2026) Они могут быть хоть с ракетной установкой. Но если по виду о... Одному 16, второму 18, какие дети? Уголовная ответственность с 14 лет наступает.
09:42:44 26-05-2026
Гость (23:35:34 25-05-2026) Одному 16, второму 18, какие дети? Уголовная ответственность... 2008 год рождения не равно 18 лет
мужик в любом случае попал, на превышение попасть очень легко
07:49:33 26-05-2026
Кхм... (18:58:51 25-05-2026) Они могут быть хоть с ракетной установкой. Но если по виду о... Исключение — случаи совершения указанными лицами вооружённого либо группового нападения. Нож, пневматика, двое, одному 18
20:11:28 25-05-2026
Доигрались шакалята. Поделом...
20:12:36 25-05-2026
Зам себя не защитишь никто не защитит!
09:33:30 26-05-2026
Александр (20:12:36 25-05-2026) Зам себя не защитишь никто не защитит!... седня с утра прочиталл стенограмму беседы Лаврова и Рубио - про то что ВС РФ начинают систематическую долбежку киева.
похвально, 5 год все-таки...
11:22:50 26-05-2026
Собственно, так во всем мире.