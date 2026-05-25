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Мужчина выстрелил в подростков после их нападения

Россиянин открыл огонь по подросткам в Сергиевом Посаде

25 мая 2026, 15:36, ИА Амител

Пистолет / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Пистолет / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Сергиевом Посаде 23 мая двое подростков 2008 и 2010 годов напали на мужчину. Они имели при себе нож и пневматический пистолет. 

После этого россиянин выстрелил в сторону молодых людей. Пострадавших госпитализировали. 

Сейчас известно, что мужчина носил при себе оружие на законных основаниях. Следователи возбудили уголовное дело. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. 

Ранее в Барнауле проверяли нападение подростков на мужчину с инвалидностью. Ему вызвали скорую помощь.

       

Комментарии 23

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Гость

15:45:18 25-05-2026

Мужик всё правильно сделал, бандитов надо валить.

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Musik

09:35:15 26-05-2026

Гость (15:45:18 25-05-2026) Мужик всё правильно сделал, бандитов надо валить.... чую этот коммент будет прям рекордсмен по одобрениям.
круче был только коммент про сиськи, там больше сотни + было.
характерно... социологично...

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Гость

15:49:04 25-05-2026

В загнивающей Америке если к кому то лезешь бить морду, будь готов что в ответ в тебя пальнут.

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Владимир

15:54:04 25-05-2026

Молодец!

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Медведь-шатун

15:54:54 25-05-2026

Красава!, жалко, что теперь кровь свернут доблестные правоохранители, яжмамки, прочие....

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Кость

15:55:12 25-05-2026

Молодец мужик! Эта шпана по хорошему не понимают... Только рыла им бить или отстреливать...

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Гость

16:12:14 25-05-2026

Кость (15:55:12 25-05-2026) Молодец мужик! Эта шпана по хорошему не понимают... Только р... Бить не надо. Глушить надо и папкам-мамкам этих выкидышей на пожизненное подтирание портков отправлять.

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Гость

16:00:53 25-05-2026

Они же ещё не подросли, а он уже в них пуляет.

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гость

16:34:29 25-05-2026

Заметили, тваренышей никому не жалко? Мы плохие или нас уже достали?

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Гость

16:46:02 25-05-2026

гость (16:34:29 25-05-2026) Заметили, тваренышей никому не жалко? Мы плохие или нас уж... Ну а чего тут жалеть если это правда, и шакалы сами напали?

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Кхм...

17:18:44 25-05-2026

Оружие и спецсредства применять нужно очень осторожно. Нельзя против лиц с ярко выраженной инвалидностью, беременностью и малолетством.

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гость

17:46:43 25-05-2026

Кхм... (17:18:44 25-05-2026) Оружие и спецсредства применять нужно очень осторожно. Нельз... Черным по белому-малолетки были с оружием плюс к этому забыли указать что у мужика был травмат и предупредительные выстрелы он делал на непоражение ,как и то что малолетки были немножко пьяными

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Кхм...

18:58:51 25-05-2026

гость (17:46:43 25-05-2026) Черным по белому-малолетки были с оружием плюс к этому забыл... Они могут быть хоть с ракетной установкой. Но если по виду они дети - стрелять нельзя.

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гость

21:54:09 25-05-2026

Кхм... (18:58:51 25-05-2026) Они могут быть хоть с ракетной установкой. Но если по виду о... Читайте законы полностью
Ограничения по категориям лиц. Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен. Исключение — случаи совершения указанными лицами вооружённого либо группового нападения.
Два пункта этого постановления подтвердили право законности применение травмата

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гость

22:11:50 25-05-2026

Кхм... (18:58:51 25-05-2026) Они могут быть хоть с ракетной установкой. Но если по виду о... Ну так не стреляй раз тебе нельзя.

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Гость

22:38:11 25-05-2026

Кхм... (18:58:51 25-05-2026) Они могут быть хоть с ракетной установкой. Но если по виду о... Даже если они угрожают вашей жизни? Или делают вид что угрожают?.....

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Гость

23:35:34 25-05-2026

Кхм... (18:58:51 25-05-2026) Они могут быть хоть с ракетной установкой. Но если по виду о... Одному 16, второму 18, какие дети? Уголовная ответственность с 14 лет наступает.

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Гость

09:42:44 26-05-2026

Гость (23:35:34 25-05-2026) Одному 16, второму 18, какие дети? Уголовная ответственность... 2008 год рождения не равно 18 лет


мужик в любом случае попал, на превышение попасть очень легко

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Гость

07:49:33 26-05-2026

Кхм... (18:58:51 25-05-2026) Они могут быть хоть с ракетной установкой. Но если по виду о... Исключение — случаи совершения указанными лицами вооружённого либо группового нападения. Нож, пневматика, двое, одному 18

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Гость

20:11:28 25-05-2026

Доигрались шакалята. Поделом...

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Александр

20:12:36 25-05-2026

Зам себя не защитишь никто не защитит!

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Musik

09:33:30 26-05-2026

Александр (20:12:36 25-05-2026) Зам себя не защитишь никто не защитит!... седня с утра прочиталл стенограмму беседы Лаврова и Рубио - про то что ВС РФ начинают систематическую долбежку киева.
похвально, 5 год все-таки...

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Гость

11:22:50 26-05-2026

Собственно, так во всем мире.

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