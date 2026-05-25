Мужчина выстрелил в подростков после их нападения

Россиянин открыл огонь по подросткам в Сергиевом Посаде

25 мая 2026, 15:36, ИА Амител

Пистолет / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Сергиевом Посаде 23 мая двое подростков 2008 и 2010 годов напали на мужчину. Они имели при себе нож и пневматический пистолет.

После этого россиянин выстрелил в сторону молодых людей. Пострадавших госпитализировали.

Сейчас известно, что мужчина носил при себе оружие на законных основаниях. Следователи возбудили уголовное дело. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Барнауле проверяли нападение подростков на мужчину с инвалидностью. Ему вызвали скорую помощь.