Барнаулец решил спрятать похищенные деньги в старом кроссовке и оказался в суде

После окончания смены владелец сумки обнаружил пропажу и обратился в полицию

11 июня 2026, 10:33, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле сотрудник одной из автомоек предстал перед судом после кражи денег у коллеги. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Согласно материалам дела, мужчина находился в раздевалке и обратил внимание на сумку своего коллеги. Заглянув внутрь, обнаружил деньги и решил присвоить часть из них. Он забрал три тысячи рублей, после чего спрятал купюры в отверстие своего прохудившегося кроссовка и вернулся к работе.

После окончания смены владелец сумки обнаружил пропажу и обратился в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подозреваемый признался в содеянном и добровольно выдал похищенные деньги, достав их из обуви.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Во время судебного разбирательства потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Подсудимый и его защитник поддержали данную просьбу.

Рассмотрев материалы дела, мировой судья принял решение прекратить уголовное преследование в отношении фигуранта в связи с примирением сторон.