Барнаулец решил спрятать похищенные деньги в старом кроссовке и оказался в суде
После окончания смены владелец сумки обнаружил пропажу и обратился в полицию
11 июня 2026, 10:33, ИА Амител
В Барнауле сотрудник одной из автомоек предстал перед судом после кражи денег у коллеги. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Согласно материалам дела, мужчина находился в раздевалке и обратил внимание на сумку своего коллеги. Заглянув внутрь, обнаружил деньги и решил присвоить часть из них. Он забрал три тысячи рублей, после чего спрятал купюры в отверстие своего прохудившегося кроссовка и вернулся к работе.
После окончания смены владелец сумки обнаружил пропажу и обратился в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подозреваемый признался в содеянном и добровольно выдал похищенные деньги, достав их из обуви.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).
Во время судебного разбирательства потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Подсудимый и его защитник поддержали данную просьбу.
Рассмотрев материалы дела, мировой судья принял решение прекратить уголовное преследование в отношении фигуранта в связи с примирением сторон.
11:36:17 11-06-2026
Дааа, крысить у своих, плюс на рабочем месте - не комильфо.