Барнаулец украл забытую сумку в больнице и попал под "уголовку"

Ранее мужчина уже был судим

23 февраля 2024, 14:42, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали мужчину, который украл оставленную без присмотра сумку пенсионерки , сообщили в МВД Алтайского края.

Женщина 1950 года рождения рассказала, что была в больнице, и пока решала вопросы со своим здоровьем, забыла на первом этаже сумку с документами, банковскими картами, очками, телефоном и ключами.

Кинувшись за пропажей, горожанка не обнаружила своих вещей и обратилась к полицейским. Сумму ущерба она оценила в 20 тысяч рублей.

Стражи порядка вычислили подозреваемого в краже и задержали его. Им оказался ранее судимый барнаулец 1970 года рождения. Мужчина дал признательные показания и вернул похищенное.

Возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Также в отношении горожанина избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.