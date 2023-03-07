Барнаулец зарезал товарища во время пьянки и обчистил его квартиру
Сотрудники полиции и СК по горячим следам отыскали убийцу
07 марта 2023, 19:10, ИА Амител
Фото: unsplahs.com
28 февраля в барнаульской квартире обнаружили тело 48-летнего хозяина. В СК рассказали о том, что убийцу уже нашли.
Следователи и полицейские выяснили, что преступление совершил 40-летний житель Барнаула. Мужчина пришёл к своему знакомому, во время пьянки они поругались. Гость схватился за нож и дважды ударил товарища в район груди.
После этого барнаулец забрал телефон, телевизор и скрылся. В отношении него возбудили уголовное дело.
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