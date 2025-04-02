Барнаульская предпринимательница стала героиней шоу "Давай поженимся"

Любовь Мостович вместе с двумя другими девушками претендовала на внимание мужчины и смогла его завоевать

02 апреля 2025, 22:46, ИА Амител

Фото: кадры из выпуска "Давай поженимся" от 1 апреля 2025 года

Предпринимательница и блогер из Барнаула Любовь Мостович стала участницей шоу "Давай поженимся" на Первом канале. Ей удалось стать избранницей героя – 44-летнего спортсмена-экстремала Александра.

Мостович вместе с двумя другими девушками претендовала на внимание мужчины. Она рассказала, что увлекается кикбоксингом, любит кататься на сноуборде и придерживается правильного питания. Раньше она была замужем за педантичным человеком, с которым они вместе со студенческих лет строили бизнес. Завести детей у них не получалось. Когда партнер прошел лечение, то Любовь поняла, что чувства остыли и детей от него она не хочет.

Пообщавшись с невестами, Александр остановил свой выбор на Любови, она согласилась выйти с ним, чтобы поддержать и познакомиться поближе.