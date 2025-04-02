Барнаульская предпринимательница стала героиней шоу "Давай поженимся"
Любовь Мостович вместе с двумя другими девушками претендовала на внимание мужчины и смогла его завоевать
02 апреля 2025, 22:46, ИА Амител
Предпринимательница и блогер из Барнаула Любовь Мостович стала участницей шоу "Давай поженимся" на Первом канале. Ей удалось стать избранницей героя – 44-летнего спортсмена-экстремала Александра.
Мостович вместе с двумя другими девушками претендовала на внимание мужчины. Она рассказала, что увлекается кикбоксингом, любит кататься на сноуборде и придерживается правильного питания. Раньше она была замужем за педантичным человеком, с которым они вместе со студенческих лет строили бизнес. Завести детей у них не получалось. Когда партнер прошел лечение, то Любовь поняла, что чувства остыли и детей от него она не хочет.
Пообщавшись с невестами, Александр остановил свой выбор на Любови, она согласилась выйти с ним, чтобы поддержать и познакомиться поближе.
06:29:02 03-04-2025
Радость, радость то какая. Ну надо же из Барнаула, вот это да, вот это да. Из Барнаула.
06:58:54 03-04-2025
Это 44 летний спортсмен на фото ? В форме шара ?
Тогда я балерун
07:04:28 03-04-2025
Гость (06:58:54 03-04-2025) Это 44 летний спортсмен на фото ? В форме шара ?Тогда я ... Вы может быть и балерун. Но в спорте вы точно не шарите. Есть такой вид экстремального спорта: выпей как можно больше пива лежа на диване. Судя по фото человек близок к получению КМС.
08:15:04 03-04-2025
Гость (07:04:28 03-04-2025) Вы может быть и балерун. Но в спорте вы точно не шарите. Ест... У него первый разряд по Скуфизму)))
11:57:55 03-04-2025
Гость (08:15:04 03-04-2025) У него первый разряд по Скуфизму)))... Пофигизму...
08:17:59 03-04-2025
Поздравляю землячку! Пусть с этой победой в конкурсе ей и дальше везёт в любви!
08:24:08 03-04-2025
Кстати, Гузеева не рекомендовала выбирать нашу девушку. Сказала "Фу, ну не знаю, из Барнаула..."
14:25:32 03-04-2025
Гость (08:24:08 03-04-2025) Кстати, Гузеева не рекомендовала выбирать нашу девушку. Сказ... Сама она деревенская. Лариса Андреевна Гузеева родилась 23 мая 1959 года в посёлке Буртинский Беляевского района Оренбургской области.
14:53:38 03-04-2025
Гость (14:25:32 03-04-2025) Сама она деревенская. Лариса Андреевна Гузеева родилась 23 м... Лимитчицы Москвы , а Гузеева лимитчица по сути, более высокомерны, надменны и кичливы, чем настоящие москвички. А такие заявления, как "Фи, Барнаул..." говорит о её узколобости, духовной убогости и моральной ничтожности. Те артистки, которые не работают в театре, а только в кино снимаются, это артистки минутных мимансов, ибо их после съемок озвучивают. Но деньги ноне им хорошие за что-то платят. А за что, не очень ясно, хотя понятно, что истинные таланты - это артисты театра.
08:35:54 03-04-2025
Сама-то масквичка поди?
09:22:42 03-04-2025
вроде в прошлом то году замуж выходила?)
09:52:04 03-04-2025
Она на единичку похожа, а он на нолик. Вместе 10 (десятка))).
10:09:57 03-04-2025
Девушка на троечку
10:40:13 03-04-2025
Пусть м б хоть одной женщине повезёт,а не на ней везут,но думаю что он не в долгую
12:43:19 03-04-2025
Очень приятная девушка. И я очень рада, что они нашли друг друга! Совет да любовь
18:04:18 03-04-2025
Валентина (12:43:19 03-04-2025) Очень приятная девушка. И я очень рада, что они нашли друг д... Это всего лишь шоу. За деньги.
12:49:38 03-04-2025
Интересно, у нас еще кто-нибудь работает или остались одни "предприниматели"?
13:09:51 03-04-2025
Гость (12:49:38 03-04-2025) Интересно, у нас еще кто-нибудь работает или остались одни "... Ну так. Где вы видели МостоВИЧЕЙ с лопатой! =)
08:18:35 04-04-2025
Гость (12:49:38 03-04-2025) Интересно, у нас еще кто-нибудь работает или остались одни "... Работают. Те кому платят минималка.
12:52:24 03-04-2025
Дайте мне водки!!!
07:04:26 04-04-2025
Гость (13:09:51 03-04-2025) Ну так. Где вы видели МостоВИЧЕЙ с лопатой! =)... Зря вы так, очень хорошо знаю эту семью, семья трудяг, звёзд с неба не хватают и очень много работают