Барнаульские автобусные маршруты № 1 и 10 продолжит обслуживать "Горэлектротранс"
Предприятие стало единственным участником конкурса
02 апреля 2025, 13:10, ИА Амител
МУП "Горэлектротранс" продолжит обслуживать самые популярные автобусные маршруты Барнаула – № 1 и № 10. Соответствующую информацию разместили в системе ЕИС "Закупки".
Предприятие стало единственным участником конкурса, других желающих не оказалось.
Напомним, искать новых подрядчиков для обслуживания маршрутов администрация Барнаула начала 10 марта. Условия участия в аукционе были достаточно строгими: победить могли только перевозчики, у которых в наличии есть автобусы большой вместимости, оснащенные кондиционерами и видеонаблюдением.
Начальная стоимость лота на обслуживание маршрута № 1 составляет 61 миллион рублей. За маршрут № 10 перевозчик может получить 58,1 миллиона рублей. Источником финансирования станет городской бюджет. Деньги пойдут на компенсацию затрат с недополученным из-за провоза различных льготных категорий граждан доходом.
Новому подрядчику предстоит обслуживать маршруты на протяжении почти всего 2025 года: № 1 – с апреля по ноябрь, № 10 – до 24 декабря.
13:26:30 02-04-2025
Ничего себе, вот это новость.
Еще месяц назад это было понятно.
Условия в ТЗ сделали такие, чтобы кроме Горэлектротранса никто не смог победить, т. к. таких автобусов нет в АК.
Вроде и есть ФЗ №44, только как дышло, ну Вы поняли меня, кто разбирается..............
14:05:41 02-04-2025
Гость (13:26:30 02-04-2025) Ничего себе, вот это новость.Еще месяц назад это было по... Зато знаешь, что автобус приедет практически по расписанию и нормальной вместимости, а не куцый "кореец".
14:26:26 02-04-2025
Гость (14:05:41 02-04-2025) Зато знаешь, что автобус приедет практически по расписанию и... а это у них по расписанию перерывы по 30 мин. между автобусами? в 7.20 подходим на остановку, приложение умный транспорт показывает у 35го периодичность 8-12 минут, а 10ка через 30 минут и когда следующая вообще неизвестно. Да и насчет вместимости... ну да, только неудобные они, когда вмещаешься в полный автобус- к поручням не встать, держаться негде, в переднюю и заднюю дверь не пролезешь, там одни колесные арки.
10:17:24 03-04-2025
Гость (14:26:26 02-04-2025) а это у них по расписанию перерывы по 30 мин. между автобуса... Заметил, что они зачастую не отображаются в приложениях, но ходят исправно
14:32:43 02-04-2025
Гость (14:05:41 02-04-2025) Зато знаешь, что автобус приедет практически по расписанию и... Здесь с Вами согласен. Зря, что ли, покупали, чтобы простаивали? Не намного, но эффект есть, людям добираться до работы. Я про районы в Индустриальном. Еще с 47, 59-м маршрутами что-то сделать, убрать «корейцев» и пустить норм. автобусы.
14:17:45 02-04-2025
Гость (13:26:30 02-04-2025) Ничего себе, вот это новость.Еще месяц назад это было по... Покупай нормальные автобусы, а не скотовозки убитые и выигрывай конкурс
14:27:40 02-04-2025
Гость (14:17:45 02-04-2025) Покупай нормальные автобусы, а не скотовозки убитые и выигры... Я не перевозчик...... Истерик)))) Я про другое
14:49:31 02-04-2025
Гость (14:17:45 02-04-2025) Покупай нормальные автобусы, а не скотовозки убитые и выигры..
ну вообще-то и Горэлектротранс их не покупал.. нахаляву достались ему...
15:00:27 02-04-2025
Гость (14:49:31 02-04-2025) ... Вообще то "Электротранс" это муниципальное предприятие, а не частник. Так что все логично. Автобусы куплены за счет бюджета, переданы бюджетной конторе, а не частнику Олежке Бесчестному, у которого срок на плечах висит и всего пара десятков газелей. При чем, скорее всего, часть из них в аутсорсе у левачья...
16:06:58 02-04-2025
Гость (13:26:30 02-04-2025) Ничего себе, вот это новость.Еще месяц назад это было по... Так в Барнауле и нет вменяемых перевозчиков с нормальными автобусами, кроме ГЭТ. Поэтому выигрывать кроме них некому