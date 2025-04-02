Барнаульские автобусные маршруты № 1 и 10 продолжит обслуживать "Горэлектротранс"

Предприятие стало единственным участником конкурса

02 апреля 2025, 13:10, ИА Амител

Автобусы / Фото: Минтранс Алтайского края

МУП "Горэлектротранс" продолжит обслуживать самые популярные автобусные маршруты Барнаула – № 1 и № 10. Соответствующую информацию разместили в системе ЕИС "Закупки".

Предприятие стало единственным участником конкурса, других желающих не оказалось.

Напомним, искать новых подрядчиков для обслуживания маршрутов администрация Барнаула начала 10 марта. Условия участия в аукционе были достаточно строгими: победить могли только перевозчики, у которых в наличии есть автобусы большой вместимости, оснащенные кондиционерами и видеонаблюдением.

Начальная стоимость лота на обслуживание маршрута № 1 составляет 61 миллион рублей. За маршрут № 10 перевозчик может получить 58,1 миллиона рублей. Источником финансирования станет городской бюджет. Деньги пойдут на компенсацию затрат с недополученным из-за провоза различных льготных категорий граждан доходом.

Новому подрядчику предстоит обслуживать маршруты на протяжении почти всего 2025 года: № 1 – с апреля по ноябрь, № 10 – до 24 декабря.