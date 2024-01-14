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Барнаульские дорожники перешли на круглосуточный режим работы

Горожан просят быть внимательными на дорогах

14 января 2024, 18:39, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org
Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле дорожники из-за непогоды перешли в круглосуточный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"14 и 15 января в Барнауле прогнозируются  дождь, мокрый снег, метели, усиление ветра. В связи с изменением погодных условий, МБУ "Автодорстрой" перешло на круглосуточный режим работы, специалисты дорожной службы города постоянно мониторят состояние улично-дорожной сети", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в ночь на улицы города выйдут 130 единиц техники.

Жителей и гостей города просят быть внимательными и аккуратными на дорогах. 

Круглосуточно можно обратиться в пресс-службу МБУ "Автодорстрой" – 504-360.

Барнаул Дороги

Комментарии 3

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Гость

19:12:30 14-01-2024

Посыпьте,пожалуйста,тротуары. В гололед самые незащищенные-пожилые люди и дети.

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гость

19:13:34 14-01-2024

После них матерятся все дворники и жители. Оставляют после себя вал метр на метр, сволочи

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Гость

10:05:12 15-01-2024

гость (19:13:34 14-01-2024) После них матерятся все дворники и жители. Оставляют после с... А ваши предложения какие? Вам каждому тропинку к калитке почистить?

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