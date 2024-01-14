Барнаульские дорожники перешли на круглосуточный режим работы
Горожан просят быть внимательными на дорогах
14 января 2024, 18:39, ИА Амител
Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле дорожники из-за непогоды перешли в круглосуточный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
"14 и 15 января в Барнауле прогнозируются дождь, мокрый снег, метели, усиление ветра. В связи с изменением погодных условий, МБУ "Автодорстрой" перешло на круглосуточный режим работы, специалисты дорожной службы города постоянно мониторят состояние улично-дорожной сети", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в ночь на улицы города выйдут 130 единиц техники.
Жителей и гостей города просят быть внимательными и аккуратными на дорогах.
Круглосуточно можно обратиться в пресс-службу МБУ "Автодорстрой" – 504-360.
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