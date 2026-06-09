Барнаульский пенсионер лишился 85 тысяч рублей, доверившись лжеюристу

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

09 июня 2026, 09:48, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Барнауле 72-летний пенсионер стал жертвой мошенничества под видом оказания юридических услуг. Мужчина лишился более 80 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным полиции, пожилой горожанин обратился к человеку, представившемуся юристом, за помощью в решении правовых вопросов. Тот пообещал профессиональное сопровождение и обсудил с клиентом условия сотрудничества.

После этого "специалист" потребовал оплатить свои услуги. Пенсионер перевел ему 85 тысяч рублей, рассчитывая получить обещанную помощь.

Однако сразу после получения денег мужчина перестал выходить на связь. Юридические услуги оказаны не были, а обещанная помощь так и не последовала.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В полиции сообщили, что расследование ведется по части 2 статьи 159 УК РФ.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность подозреваемого и принимают меры для его розыска.