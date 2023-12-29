Барнаульский водоканал напомнил, что нельзя смывать в унитаз испорченную еду
Недоеденное после праздников нужно выбрасывать в мусорное ведро
29 декабря 2023, 10:00, ИА Амител
В дни зимних каникул, как правило, увеличивается количество вызовов, связанных с некорректной работой канализации. Зачастую люди после праздников смывают в унитаз еду, которую не доели в новогоднюю ночь. В канализацию отправляются салаты, холодец и другие жирные продукты, которые могут стать причиной засора и испортить праздник.
"Жир быстро оседает на трубах, образуя слой, к которому начинают налипать остатки пищи, бумага и прочее. Поэтому советуем складывать недоеденную еду в пакет, а затем выбрасывать в мусорное ведро. Также в канализацию нельзя сбрасывать строительный мусор, ткань, строительные смеси, предметы личной гигиены, наполнители для кошачьего туалета, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы", – отметил директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.
Среди необычных новогодних "подарков", которые сотрудники водоканала находили, устраняя засоры в праздники, – мишура, игрушки, еловые и сосновые ветки.
При возникновении засоров горожане могут обратиться в "Росводоканал Барнаул" по круглосуточному телефону 500-101.
10:42:46 29-12-2023
Испорченную нельзя, а годную- можно?
22:25:09 29-12-2023
Годную кушайте на здоровье, большая выгода по сравнению с испорченной.
10:57:06 29-12-2023
Фекалии тож в мешок. А то загрязните трубы.
12:49:20 29-12-2023
Так и на кухне нельзя жирную посуду мыть) Предварительно обезжирить грязные тарелки ацетоном, почистить щеточкой в мусорное ведро и потом можно ополаскивать в раковину)))
13:56:02 29-12-2023
И борщ тоже в мусорное ведро? Я думаю так до войны мусорщиков с водоканалом не далеко.
15:05:41 29-12-2023
Для любителей сбрасывать бытовые отходы в унитаз/раковину изобрели электрические диспоузеры/измельчители. Кухонный устанавливается в сливное отверстие раковины. Соблюдайте правила водоотведения. Не загрязняйте водосточные трубы, а то в будущем, в принудительном порядке будем оборудовать унитазы и раковины измельчителями и мотать электричество.
15:58:35 29-12-2023
Гость (15:05:41 29-12-2023) Для любителей сбрасывать бытовые отходы в унитаз/раковину из... Вот только чтобы установить измельчитель мусора под мойку, пришлось менять саму мойку, так как диаметр отверстия другой. А так удобная вещь.
17:24:48 29-12-2023
Гость (15:05:41 29-12-2023) Для любителей сбрасывать бытовые отходы в унитаз/раковину из... А жир куда денешь? Речь идёт именно про жирные продукты. Измельчитель больше подходит для растительных отходов.
22:09:04 29-12-2023
Гость (17:24:48 29-12-2023) А жир куда денешь? Речь идёт именно про жирные продукты. Изм... Льёшь туда чистящее средство для унитазов.