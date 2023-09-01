Барнаульскую шиномонтажку оштрафуют за матерный рекламный слоган
Закон запрещает использовать бранные слова в маркетинговых целях
01 сентября 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Реклама с приколом обернулась для барнаульской шиномонтажки возможным штрафом. Об этом рассказали в региональном УФАС.
Слоган предприятия выглядел так: "ДЫРКА ВАША **** НАША ШИНОМОНТАЖ". Под звездочками мы скрыли матерное слов, которое описывает всю сложность работы над устранением повреждений в шинах.
В ФАС добавили, что фотографию баннера прислал один из местных жителей. По закону, использовать брань в маркетинговых целях нельзя, так что на владельца маленького бизнеса завели дело. Ему грозит штраф.
10:24:05 01-09-2023
ДЫРКА ВАША, - вся сложность работы над устранением повреждений в шинах НАША.
10:27:05 01-09-2023
еще и неграмотно написано. правильно, что им штраф выписали.
10:31:38 01-09-2023
Они смелые))))))))))))) или быдловатые?
10:37:12 01-09-2023
Гость (10:31:38 01-09-2023) Они смелые))))))))))))) или быдловатые?... Второе, естественно
10:33:47 01-09-2023
откройте первую букву пжл
13:13:11 01-09-2023
Гость (10:33:47 01-09-2023) откройте первую букву пжл... Буква "Ж"
10:34:26 01-09-2023
И что за слово было? Ну просто много вариантов, хоть первые три буквы напишите.
10:36:28 01-09-2023
вот балбесы безмозглые. на букву после "Д" начинается, на последнюю заканчивается))
10:47:31 01-09-2023
Гость (10:36:28 01-09-2023) вот балбесы безмозглые. на букву после "Д" начинается, на по... Загугли в инете, вывеска эта прославилась, и пойми, чо балбесом безмозглым являешься именно ты. И вообще, иди на линейку уже, опаздаешь.
11:29:16 01-09-2023
Гость (10:47:31 01-09-2023) Загугли в инете, вывеска эта прославилась, и пойми, чо балбе... утрись оболтус. балбес это тот кто фото с матерками ищет в инете, что ты и подтвердил своим опусом.
10:46:29 01-09-2023
Гость (10:36:28 01-09-2023) вот балбесы безмозглые. на букву после "Д" начинается, на по... Нет, это слово из 4 букв, и начинается на Е
11:29:44 01-09-2023
Гость (10:46:29 01-09-2023) Нет, это слово из 4 букв, и начинается на Е... а после буквы Д какая буква идет?
10:47:21 01-09-2023
У соседа на сарае слово из трёх букв написано, а там дрова лежат. Всразу на две статьи тянет. Не ценцурная брань и обман населения.
11:14:31 01-09-2023
Ничего им не будет. Скажут, что они подразумевали слово РАБОТА. А вы что подумали?
11:27:34 01-09-2023
Гость (11:14:31 01-09-2023) Ничего им не будет. Скажут, что они подразумевали слово РАБО... судя по всему там не звездочки, а именно матерное слово. так что ваша отмазка не сработает
11:28:04 01-09-2023
Гость (10:47:21 01-09-2023) У соседа на сарае слово из трёх букв написано, а там дрова л... сосед занимается продажей дров?
12:07:59 01-09-2023
Гость (11:28:04 01-09-2023) сосед занимается продажей дров?... Самогона
13:55:40 01-09-2023
Гость (12:07:59 01-09-2023) Самогона... тогда тем более не за что наказывать. маркетинговых действий нет.