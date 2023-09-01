Барнаульскую шиномонтажку оштрафуют за матерный рекламный слоган

Закон запрещает использовать бранные слова в маркетинговых целях

01 сентября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Реклама с приколом обернулась для барнаульской шиномонтажки возможным штрафом. Об этом рассказали в региональном УФАС.

Слоган предприятия выглядел так: "ДЫРКА ВАША **** НАША ШИНОМОНТАЖ". Под звездочками мы скрыли матерное слов, которое описывает всю сложность работы над устранением повреждений в шинах.

В ФАС добавили, что фотографию баннера прислал один из местных жителей. По закону, использовать брань в маркетинговых целях нельзя, так что на владельца маленького бизнеса завели дело. Ему грозит штраф.