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Барнаульскую шиномонтажку оштрафуют за матерный рекламный слоган

Закон запрещает использовать бранные слова в маркетинговых целях

01 сентября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Реклама с приколом обернулась для барнаульской шиномонтажки возможным штрафом. Об этом рассказали в региональном УФАС.

Слоган предприятия выглядел так: "ДЫРКА ВАША **** НАША ШИНОМОНТАЖ". Под звездочками мы скрыли матерное слов, которое описывает всю сложность работы над устранением повреждений в шинах. 

В ФАС добавили, что фотографию баннера прислал один из местных жителей. По закону, использовать брань в маркетинговых целях нельзя, так что на владельца маленького бизнеса завели дело. Ему грозит штраф.

Барнаул штрафы

Комментарии 18

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Гость

10:24:05 01-09-2023

ДЫРКА ВАША, - вся сложность работы над устранением повреждений в шинах НАША.

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Гость

10:27:05 01-09-2023

еще и неграмотно написано. правильно, что им штраф выписали.

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Гость

10:31:38 01-09-2023

Они смелые))))))))))))) или быдловатые?

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Гость

10:37:12 01-09-2023

Гость (10:31:38 01-09-2023) Они смелые))))))))))))) или быдловатые?... Второе, естественно

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Гость

10:33:47 01-09-2023

откройте первую букву пжл

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Гость

13:13:11 01-09-2023

Гость (10:33:47 01-09-2023) откройте первую букву пжл... Буква "Ж"

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Гость

10:34:26 01-09-2023

И что за слово было? Ну просто много вариантов, хоть первые три буквы напишите.

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Гость

10:36:28 01-09-2023

вот балбесы безмозглые. на букву после "Д" начинается, на последнюю заканчивается))

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Гость

10:47:31 01-09-2023

Гость (10:36:28 01-09-2023) вот балбесы безмозглые. на букву после "Д" начинается, на по... Загугли в инете, вывеска эта прославилась, и пойми, чо балбесом безмозглым являешься именно ты. И вообще, иди на линейку уже, опаздаешь.

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Гость

11:29:16 01-09-2023

Гость (10:47:31 01-09-2023) Загугли в инете, вывеска эта прославилась, и пойми, чо балбе... утрись оболтус. балбес это тот кто фото с матерками ищет в инете, что ты и подтвердил своим опусом.

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Гость

10:46:29 01-09-2023

Гость (10:36:28 01-09-2023) вот балбесы безмозглые. на букву после "Д" начинается, на по... Нет, это слово из 4 букв, и начинается на Е

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Гость

11:29:44 01-09-2023

Гость (10:46:29 01-09-2023) Нет, это слово из 4 букв, и начинается на Е... а после буквы Д какая буква идет?

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Гость

10:47:21 01-09-2023

У соседа на сарае слово из трёх букв написано, а там дрова лежат. Всразу на две статьи тянет. Не ценцурная брань и обман населения.

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Гость

11:14:31 01-09-2023

Ничего им не будет. Скажут, что они подразумевали слово РАБОТА. А вы что подумали?

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Гость

11:27:34 01-09-2023

Гость (11:14:31 01-09-2023) Ничего им не будет. Скажут, что они подразумевали слово РАБО... судя по всему там не звездочки, а именно матерное слово. так что ваша отмазка не сработает

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Гость

11:28:04 01-09-2023

Гость (10:47:21 01-09-2023) У соседа на сарае слово из трёх букв написано, а там дрова л... сосед занимается продажей дров?

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Гость

12:07:59 01-09-2023

Гость (11:28:04 01-09-2023) сосед занимается продажей дров?... Самогона

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Гость

13:55:40 01-09-2023

Гость (12:07:59 01-09-2023) Самогона... тогда тем более не за что наказывать. маркетинговых действий нет.

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