Барнаульцы пожаловались на наглость водителей электросамокатов

Из-за одного ездока пострадала девушка

31 августа 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульцы в социальных сетях жалуются на электросамокатчиков. Очередной пост опубликовали в сообществе "Вкурсе22".

По словам автора сообщения, неприятный инцидент произошел накануне рядом с кинотеатром "Мир". Девушка ехала на электросамокате, не захотела спускаться с него и помчалась по пешеходному переходу.

Неаккуратность привела к тому, что она наехала на ногу и врезала рулем по ребрам пешеходу, после чего поспешила скрыться.

Горожанка отметила, что на "зебре" было очень много людей, но это не остановило самокатчицу.



