Барнаульцы пожаловались на наглость водителей электросамокатов
Из-за одного ездока пострадала девушка
31 августа 2023, 08:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Барнаульцы в социальных сетях жалуются на электросамокатчиков. Очередной пост опубликовали в сообществе "Вкурсе22".
По словам автора сообщения, неприятный инцидент произошел накануне рядом с кинотеатром "Мир". Девушка ехала на электросамокате, не захотела спускаться с него и помчалась по пешеходному переходу.
Неаккуратность привела к тому, что она наехала на ногу и врезала рулем по ребрам пешеходу, после чего поспешила скрыться.
Горожанка отметила, что на "зебре" было очень много людей, но это не остановило самокатчицу.
08:43:54 31-08-2023
Да все жалуются на эти гребаные самокаты. неужели владелец их так сильно на верхушке подмазал, что всем насрать на безопасность пешеходов? Главное водителям с 1 сентября ни регик ни пахучку на стекло нельзя, дабы пешеков не давили и все видили, а то, что их самокатчики давят - всем пофиг. Что за дурдом.
08:52:59 31-08-2023
Гость (08:43:54 31-08-2023) Да все жалуются на эти гребаные самокаты. неужели владелец и... Дурдом-наш образ жизни. Не надо теребить скрепы и раскачивать лодку...
09:02:02 31-08-2023
Ну все... всю свою пролетарскую ненависть перекинули с бездомных собак на самокаты))) комменты один в один, и скорее всего, одним и тем же субьектам все мешает. Да, а еще водители в автобусах курят!)))
09:21:16 31-08-2023
Гость (09:02:02 31-08-2023) Ну все... всю свою пролетарскую ненависть перекинули с бездо... Ну увы не все, терпилы, которые молча терпят и бездомных собак в жопу целуют.
09:20:12 31-08-2023
многие самокатчики реально создают проблемы, носятся по тротуарам словно вши лобковые, часто еще и вдвоем!
09:40:09 31-08-2023
Выделить для электросамокатов место напротив краевой и городской администраций, а также напротив здания, где у нас заседают депутаты всех уровней, и пусть там гоняют. Может, наконец, их заметят те, кто должен решить эту проблему в городе.
10:15:10 31-08-2023
Гость (09:21:16 31-08-2023) Ну увы не все, терпилы, которые молча терпят и бездомных соб... Но некоторая часть терпил просто гундят или визжат. Им так легче.
11:06:59 31-08-2023
Да чего далеко ходить? Вчера, еду домой с работы, заезжаю во двор, пропускаю мамочек с ребятишками, которые забрали своих чад из детского сада, находящегося в этом же дворе, и прям по двору на бешеной скорости, летят два дятла на этих самых электросамокатах.. наперерез машине, выскакивая на узенький тротуар по которому идет много детей и родителей.. все от этих дЭбилов в рассыпную кинулись.. а эти два Гондураса едут и ржут как кони!! Им видите ли нравится когда от них так шарахаются... Вот прям хотелось метнуть в них что-нибудь тяжелое вслед!!!
11:29:34 31-08-2023
Действительно самокатчики творят беспредел, причем среди них много взрослых дяденек и тетенек, которые, вопреки всем правилам несутся через пешеходный переход, прихватив с собой чадо, а то и расположившись на платформе вместе 2 взрослыми особями. Все негодующие под шумок клянут и велосипедистов, среди которых большинство адекватных владельцев 2-х колесного друга, в отличие от безответственных самокатчиков, пользующихся прокатом и не заботящихся ни о соблюдении правил, ни о прокатном транспорте. Ни разу не использовал электросамокат, возможно это удобно, считаю его 2-х колесным лентяй-транспортом, помимо всего неудобным, особенно при необходимости ехать по плитке и прыгать через бордюр. А в руках неумелых горе-водителей это опасная игрушка. Покупая велосипед, человек гораздо более ответственно подходит к вопросу, а самокатом может воспользоваться любой малец со смартфоном. Тем не менее не согласен с тем, что нужно все запретить и забыть. Любой вопрос требует адекватного решения, для этого должно быть желание со стороны контролирующих органов и власти. Даже элементарный вопрос с парковкой этих чудо-железяк, ну кто мешает городской администрации обязать прокатные организации размещать самокаты только на спец. парковках (ведь раньше так и было), а прокатчиков обязать пользователей возвращать самокаты только на парковку, иначе списывать за нарушение правил деньги. В этом году с самой весны поражает бардак, когда штук 10-15 самокатов в куче стоят на тротуаре. Если следовать логике запрета, тогда и автомобили нужно запретить, ведь на дорогах с каждым годом больше неадекватов, и ситуаций которые они создают.
13:07:12 31-08-2023
Евгений (11:29:34 31-08-2023) Действительно самокатчики творят беспредел, причем среди них... Женя, ты рассуждаешь как нормальный адекватный человек, а таких в городе процентов 10. поэтому самый эффективный в этом случае - закон о ПОЛНОМ ЗАПРЕТЕ ПРОКАТА самокатов, и об ответственности за ДТП арендодателей самокатов! будет пара-тройка исков за 600 000 р, так она сама отвалится, эта проблема
13:07:52 31-08-2023
"автомобили нужно запретить, ведь на дорогах с каждым годом больше неадекватов, и ситуаций которые они создают" Не согласна, автомобили двигаются по дорогам по ПДД, имеют регистрационные номера, водители проходят медицинский осмотр, поэтому понятно, как себя вести, куда смотреть, чтобы не попасть под колеса. А с самокатчиками другие условия : едут где хотят и как хотят, они бесшумны и их приближение пешеход не слышит, привлечь к возмещению ущерба здоровью и имуществу невозможно, за детей страшно, маленький ребенок даже за ручку идет неустойчиво, может качнуться и столкновения не избежать. И не надо сравнивать самокатчика с бродячей собакой, собака бесшумно со спины не нападает, есть хоть какая-то возможность принять меры к защите, на людной улице собаки не нападают. А с самокатчиками...
16:00:02 31-08-2023
гость (13:07:52 31-08-2023) "автомобили нужно запретить, ведь на дорогах с каждым годом ... Правда? Кто мешает нарушать? Сколько машин без номеров катается? И главное кто проводит осмотр? Извините, пока врача в каждом гараже у нас нету. Не смешите народ своей ванильной розовоочечностью, пожалуйста.
19:30:39 31-08-2023
гость (13:07:52 31-08-2023) "автомобили нужно запретить, ведь на дорогах с каждым годом ... Собаки как раз со спины тоже нападают. Трусливые шавки, например. Которые исподтишка куснуть норовят.
13:18:41 31-08-2023
Почему бездействует главный полицейский края? Почему отмалчиваются городские начальники? Ждем еще детские трагедии? Кто-нибудь возьмет на себя ответственность в решении этого вопроса?
13:22:21 31-08-2023
А ты ещё что за ясна пуговка? Сиди молча, в телевизор смотри, там тебе все инструкции на оставшуюся жизнь.