Бензин в России в 2025 году может подорожать на 8,5%

Причиной станут повышение акцизов и затраты на ремонт НПЗ

15 января 2025, 21:00, ИА Амител

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Цены на бензин в 2025 году могут вырасти на 5-8,5% по сравнению с 2024 годом, прогнозирует доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Об этом он сообщил в беседе с "Газетой.ru".

"Прогнозы на 2025 год остаются умеренно оптимистичными, и ожидается, что цены на топливо изменятся в пределах уровня инфляции. Правительство будет стремиться удержать рост цен в рамках инфляционных показателей. Однако повышение акцизов на топливо, запланированное с 1 января, станет одним из ключевых факторов, влияющих на стоимость бензина. Акцизы на бензин с высоким октановым числом могут вырасти на 14%, а на дизельное топливо – на 16%, что скажется как на оптовых, так и на розничных ценах", – рассказал эксперт.

Кроме того, по словам Щербаченко, увеличение затрат на ремонт нефтеперерабатывающих заводов из-за санкций и ограничений на поставки оборудования из-за рубежа также может отразиться на ценах топлива.

На 13 января, по данным Driff.ru, литр АИ-92 стоил 55,64 рубля, а АИ-95 – 59,34 рубля. При прогнозируемом росте цен литр АИ-92 может подорожать до 60,37 рубля, а АИ-95 – до 64,38 рубля.