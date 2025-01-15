Бензин в России в 2025 году может подорожать на 8,5%
Причиной станут повышение акцизов и затраты на ремонт НПЗ
15 января 2025, 21:00, ИА Амител
Цены на бензин в 2025 году могут вырасти на 5-8,5% по сравнению с 2024 годом, прогнозирует доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Об этом он сообщил в беседе с "Газетой.ru".
"Прогнозы на 2025 год остаются умеренно оптимистичными, и ожидается, что цены на топливо изменятся в пределах уровня инфляции. Правительство будет стремиться удержать рост цен в рамках инфляционных показателей. Однако повышение акцизов на топливо, запланированное с 1 января, станет одним из ключевых факторов, влияющих на стоимость бензина. Акцизы на бензин с высоким октановым числом могут вырасти на 14%, а на дизельное топливо – на 16%, что скажется как на оптовых, так и на розничных ценах", – рассказал эксперт.
Кроме того, по словам Щербаченко, увеличение затрат на ремонт нефтеперерабатывающих заводов из-за санкций и ограничений на поставки оборудования из-за рубежа также может отразиться на ценах топлива.
На 13 января, по данным Driff.ru, литр АИ-92 стоил 55,64 рубля, а АИ-95 – 59,34 рубля. При прогнозируемом росте цен литр АИ-92 может подорожать до 60,37 рубля, а АИ-95 – до 64,38 рубля.
21:05:57 15-01-2025
Почему ремонт НПЗ должен оплачивать покупатель?Доходы у вас ребята космические мож хватит повышать стоимость топлива?Всему же есть предел...
22:16:14 15-01-2025
Санечек (21:05:57 15-01-2025) Почему ремонт НПЗ должен оплачивать покупатель?Доходы у вас ... Ответ простой: почему бы и нет?
04:49:24 16-01-2025
Санечек (21:05:57 15-01-2025) Почему ремонт НПЗ должен оплачивать покупатель?Доходы у вас ... попробуйте сами. Посчитайте. И сделайте выводы.
21:06:54 15-01-2025
Народ-где там подписи на петиции собирают?
21:19:09 15-01-2025
В Казахстане на наших АЗС дешевле чем у нас. Россия - щедрая душа
21:43:06 15-01-2025
Гость (21:19:09 15-01-2025) В Казахстане на наших АЗС дешевле чем у нас. Россия - щедрая...
Действительно, бензин произведенный на наших НПЗ стоит в Казахстане значительно дешевле, чем у нас. Только вы всё не правильно поняли! Это не Россия - щедрая душа, а Казахстан - щедрая душа! Ведь наши нефтяники получают гораздо больше прибыли продавая бензин в Казахстан по более высоким ценам, чем нам. А цена у нас выше потому, что нас очень-очень сильно любит наше правительство и в цене бензина на наших АЗС 80% это налоги, акцизы... А правительство казахстана намного меньше любит свой народ, поэтому покупая по более дорогим ценам бензин продает его дешевле. Как то так
22:14:48 15-01-2025
Гость (21:43:06 15-01-2025) Действительно, бензин произведенный на наших НПЗ стоит в... Брехня. В кз бензин только свой, а ихняя газпромнефть не имеет к нашей никакого отношения. От слова совсем. В обеих странах в цене на топливо заложено три налога. Но вот их размеры и составляют основную разницу. В Казахстане это: НДС (12%), налог на добычу полезных ископаемых (до 9%) и акциз (15%). А в России: НДС (20%), акциз (20%) и налог на добычу полезных ископаемых (около 31%). В итоге, в Казахстане налоги составляют 36% от цены топлива, а в России — целых 71%! Ну и вишенка тебе на торте- на сегодня 95-й в Адма-Ате стоит 270-290 тенге на разных заправках, а это 54- 58 р за литр, дизель 295 тенге - 59 р, но зимней солярки в кз не бывает никогда. Так что цены сравнимы при меньших налогах.
22:44:37 15-01-2025
Гость (22:14:48 15-01-2025) Брехня. В кз бензин только свой, а ихняя газпромнефть не име... Получается казахские бизнесмены обдирают народ также, а налогов платят меньше. Потому они все на крузаках.
09:05:19 16-01-2025
Гость (22:14:48 15-01-2025) Брехня. В кз бензин только свой, а ихняя газпромнефть не име... Вот ведь парадокс, вы написали неправду и куча людей с вами согласно. Во-первых бензин поставляется на АЗС в Казахстане с НПЗ из России. Во вторых цена на него на5-6 рублей дешевле чем в РФ. Проверить это легко, нужен интернет и 3 минуты времени.
Но люди выбирают другой путь им проще верить в то, что кажется правдой
09:32:44 16-01-2025
Гость (09:05:19 16-01-2025) Вот ведь парадокс, вы написали неправду и куча людей с вами ... Не правда. Сейчас весь бензин в кз собственного производства. Изучайте матчасть, гугл на ваш худой конец.
21:29:57 15-01-2025
Что значит "может"? Бензин подорожает. Тут и к Пескову не ходи, чтоб он у Путина уточнил. В 2024 за последние полгода на РН рубля на 2 вырос. М.б. и больше. Не сильно слежу. За ноябрь-декабрь на рубль точно подорожал. На 15-20-30 копеек, практически каждую неделю рост был.
21:55:33 15-01-2025
В нашем государстве налоги (они же акцизы) уже просто выше крыши. В литре безнина не удивлюсь, если половина - налоги. Сейчас я понимаю почему так, но когда это закончится, я сомневаюсь, что налоги снизятся - хоть бы я ошибался!
22:46:36 15-01-2025
Гость (21:55:33 15-01-2025) В нашем государстве налоги (они же акцизы) уже просто выше к... Ошибаешься уже в том, что налоги акцизы 60%. В реале 71 %.
00:19:23 16-01-2025
Гость (22:46:36 15-01-2025) Ошибаешься уже в том, что налоги акцизы 60%. В реале 71 %. ... Вот и получается, что это всё фикция... что-то мы вроде получаем, но свободных денег ноль. Значит и ноль свободы. Грустно...
23:09:52 15-01-2025
Бензин производят из нефти, с избытком добываемой в самой РФ, а не импортируемой, как, скажем, бананы - значит, диктовать цену некому, кроме внутренних своевольников и живоглотов! Не стрёмно столь топорно лепить горбатого, тужась высосать "причину" грядущего подорожания из пальца?
23:23:12 15-01-2025
Порядка 70% это акцизы и налоги. Поэтому в Казахстане и дешевле . Там мзда чуть меньше .
09:38:32 16-01-2025
Гость (23:23:12 15-01-2025) Порядка 70% это акцизы и налоги. Поэтому в Казахстане и деше... Нынче дешевле на рупь. 95-й 295 тенге- 59 рублей. А вот налогов казахи меньше платят 36%, потому и наживаются живоглоты на своем народе.
07:42:18 16-01-2025
Всё станет дороже и будет дорожать.
08:14:01 16-01-2025
В январе 2024 бензин на Газпромнефти стоил 51.05, в январе 2025 бензин на той же заправке стоил 56.79, прирост 10.27%, так что новость наоборот радостная, бензин подорожает на меньший процент чем в 2024.
09:00:37 16-01-2025
Гость (08:14:01 16-01-2025) В январе 2024 бензин на Газпромнефти стоил 51.05, в январе 2... о чем Вы говорите? в мерте (до выборов Президента) бензин был 36,60 сегодня он 52,70!
09:38:44 16-01-2025
Гость (09:00:37 16-01-2025) о чем Вы говорите? в мерте (до выборов Президента) бензин бы... Что ж вы так нагло врете, за такое наказывать нужно. Поднял свою статистику по заправкам на ГПН, февраль 2024, бензин АИ-92 -48,2 рубля/литр. Где 36,6 ?
09:39:14 16-01-2025
Гость (09:00:37 16-01-2025) о чем Вы говорите? в мерте (до выборов Президента) бензин бы... Я говорю про изменение стоимости в сети Газпромнефти на бензин G-95? где я заправляюсь за последний год, сколько стоил бензин у Ашота разбавленный ослиной мочой я не знаю, вам наверное виднее, раз вы по 36 где -то в марте 2024 заправлялись в Барнауле
09:41:27 16-01-2025
Гость (09:00:37 16-01-2025) о чем Вы говорите? в мерте (до выборов Президента) бензин бы... Это в марте какого года? 2015? Проснись! На дворе 2025!
09:41:13 16-01-2025
Посмотрел у себя в приложении Газпромнефти - все покупки сохраняются - так вот за 2024 год бензин А95 вырос почти на 12%, чеки подтверждают.
09:56:28 16-01-2025
Барнаульский (09:41:13 16-01-2025) Посмотрел у себя в приложении Газпромнефти - все покупки сох... Вы всё врёте!!
11:00:01 16-01-2025
Гость (09:56:28 16-01-2025) Вы всё врёте!!... Стоимость бензина 03.01.24 - 49,50. 26.12.24 - 55,11 АЗС Газпромнефть. Рост 11,33%. В последних числах декабря стоимость 55,29.