Беременная девушка едва не потеряла ребенка после ужина в ресторане

Девушка ходила в одно из питерских заведений вместе с подругами

31 октября 2025, 15:25, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Санкт-Петербурге после посещения итальянского ресторана беременная посетительница едва не потеряла ребенка, а ее приятельница упала в обморок дома из-за тяжелого отравления. О случившемся сообщает Telegram-канал Shot.

Группа из пяти девушек 9 октября посетила заведение на Каменноостровском проспекте, чтобы отметить день рождения одной из них. Ресторан был итальянским. В заказе были пиццы "Маргарита" и "Груша горгонзола", паста с креветками, тартар болоньезе, салат с угрем, а также оладьи из кабачков и лимонад. Общий счет составил 14 тысяч рублей.

Как рассказали сами девушки, уже на следующий день трое из них почувствовали сильные боли в животе и тошноту. Утром 11 октября одну из них нашли без сознания в ванной комнате и экстренно доставили в Боткинскую больницу. Беременная девушка, находившаяся на седьмой неделе, также оказалась в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали угрозу выкидыша, вызванную, предположительно, инфекцией. Однако состояние удалось стабилизировать.

После сдачи анализов у пострадавших был обнаружен сальмонеллез. В настоящее время девушки составили досудебную претензию, требуя от ресторана компенсацию затрат на медицинское лечение и возмещение морального ущерба в размере 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось об угрозах срыва гастролей певца Григория Лепса. Как сообщали в СМИ, причиной тоже могло стать серьезное отравление.