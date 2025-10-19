В Бурятии 36 человек попали в больницу после отравления шаурмой

Один из пострадавших находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии

19 октября 2025, 13:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бурятии зарегистрирован случай массового отравления, в результате которого 36 человек, включая 21 ребенка, были госпитализированы с острой кишечной инфекцией после отравления шаурмой, сообщает ТАСС.

Один из пострадавших находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, остальные пациенты имеют состояние средней степени тяжести. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

Как отметил глава республики Алексей Цыденов, заболевание связано с продукцией одной из торговых сетей Бурятии, где продавались шаурма и другие наименования продуктов. Производственный цех, где была изготовлена данная продукция, уже закрыт, в настоящее время проводятся проверки и лабораторные исследования. Глава республики подчеркнул, что виновные будут привлечены к ответственности в полном объеме.

Медики работают в усиленном режиме: в республиканской клинической инфекционной больнице дополнительно перепрофилированы койки, вызван ночной персонал, все пациенты получают необходимую помощь. Состояние больных находится под постоянным контролем врачей.

Ранее в Ленобласти погибли 19 человек из-за суррогатного алкоголя. Алкоголь поставляла сотрудница детского сада.